"Det är betydligt bättre pengar än i Hockeyallsvenskan"

2014 tvingades han lämna AIK inför sitt sista juniorår. Det fick backen Philip Åhlströms karriär att ta en annorlunda vändning. Tack vare sin mammas schweiziska medborgarskap fick han in foten i den schweiziska hockeyn – och har nu gjort sex säsonger i alplandet.

– Om det skulle komma ett superkontrakt i Sverige så skulle jag inte ha några problem med att komma hem, men jag tror min spelstil främjas av spelet här nere, säger stockholmaren till hockeysverige.se.

Många spelare tar olika vägar ut i hockeyvärlden. Ett exempel på det är Philip Åhlström. Han kom fram som ett löfte i AIK:s juniorverksamhet, men då han inte fick plats i klubbens A-lag valde han spel i hans mammas hemland, Schweiz.

– Började spela hockey gjorde jag i Sollentuna, men jag bytte relativt tidigt, när jag var 13, 14 år, till D/E. Sista året, innan juniorerna, byttes det till SDE, berättar 25-åringen från sitt hem i Schweiz och fortsätter:

– Hockeyintresset... Pappa spelade hockey då han var yngre. Lite kom det därifrån. Sedan har jag en brorsa som är äldre. Pappa tränade honom. Då hade han inget ställe att lämna mig på så jag fick åka dit och köra med de som var fyra år äldre än jag.



Efter juniortiden i SDE Hockey valde Philip Åhlström att testa på spel i Timrås J18-lag, men det blev bara tre matcher i den rödvita-tröjan innan han återvände till Stockholm.

– Jag har bara bra saker att säga om Timrå. Tyvärr blev det lite fel, vilket berodde på lite olika grejer. Sedan hade jag hemlängtan. Jag var nog inte riktigt redo i den åldern för att flytta hemifrån.

– Jag var i Timrå mellan fyra och sex månader, men åkte hem strax före jul. Jag kunde inte se mig själv bo och studera där uppe.

"FICK KICKEN AV AIK"

Valet föll i stället på AIK där han sågs som ett stort framtidslöfte – men utan att få chansen att kliva upp i klubbens A-lag.

– Jag är inte direkt besviken över det, men det var en tuffare period för mig personligen. Av allt tufft man går igenom kommer man ut tuffare på andra sidan.

– Bara det här nu då jag varit här nere (i Schweiz) i snart sex år, att det är saker man inte tror ska hända som händer. Sedan får man ta situationen därifrån.



Du säger tuff period i AIK, hur menar du då?

– Framför allt gav jag mycket, men fick inte så himla mycket tillbaka. AIK hade satt mig i ett fack. Samtidigt hade de sina talanger som de trodde på redan från början av säsongen. I slutet körde man nästan bara på de killarna.

Philip Åhlström.Foto: Imago Sportfoto



Inför säsongen 2014/15 lämnade Philip Åhlström AIK för spel i Lugano.

– Först fick jag kicken av AIK innan sommarfysen. Då ringde pappa Nylander, alltså Micke, som hade varit i Schweiz. Först var det tänkt att jag skulle till Södertälje, men då såg han att jag hade ett schweiziskt pass fixade han mig till Lugano.

– Det blev en nystart för mig och jag ville inte att det skulle hända samma sak som i Timrå. Jag sa till mig själv att det här var sista chansen och att jag inte kunde vända hem efter ett halvår. När jag kom hit trivdes jag hur bra som helst. I början hade jag Linus (Klasen) och ”Freddan” (Fredrik Pettersson) i Lugano som var jättetrevliga och hjälpte mig.

– Dessutom var pappa Andersson, Peter, där. Han tog hand om och var jättesnäll mot mig både på och utanför isen.

"HÄR FLÄNGER DET MER"

Allt blev också enklare när det kom till allt pappersarbete då Philip Åhlströms mamma är från Schweiz.

– Mamma och pappa träffades på Kos. Sedan flyttade hon till Sverige och har bott där över 25 år.

– Redan under min sista säsong i AIK var jag här nere på try-out hos GCK Lions, men allt gick inte som det skulle. Jag gjorde det bra där nere, men sedan skötte jag inte riktigt det här med videos. Det är lite amerikansk där man ska skicka några highlightvideos.

– Det där hade vi inte hållit på med speciellt mycket så vi skickade bara en inloggning där de kunde gå in och kolla vilken match som helst. Då var det från AIK där det var struligt och jag inte fick spela speciellt mycket så det fanns inte så jättemycket att se på.



Var det stor skillnad att spela juniorhockey i Schweiz jämfört med Sverige?

– Ja, det tycker jag absolut. Det tycker jag gäller hockeyn generellt här nere. I Sverige är det mer strukturerat. När du har en dålig match där kan du ändå falla tillbaka på grundspelet.

– Här flänger det mer. Det kan gå hur som helst, snabbt och rakt fram. Jag kan även känna att det är lite som svenska spelet ibland där det ofta är en passning för mycket.

– Annars är juniorhockeyn betydligt bättre i Sverige. Mycket tack vare att det finns toppspelare där som är så bra att de kan gå in och fylla på i SHL.

Blev du värvad till Lagenthal andra säsongen i Schweiz?

– Det var min före detta agent som snackade in mig så jag fick en try-out i Lagenthal. Under den sommaren hade jag ingen klubb. När jag kom dit tränade jag under en vecka. Sedan fick jag kontrakt direkt.

– Första säsongen där gick jättebra. Andra gick så där. Under den tredje bröt jag kontraktet och gick till La Chaux-de-Fonds.



Hur ser du på din tid där?

– Sedan jag kom hit har jag fått spela jättemycket, alltid fått mina chanser. Jag har det verkligen jättebra här, men resultatet var inte så himla bra för oss förra säsongen. Det är väl vad som är minus.

– Det gick bra då jag kom hit första säsongen, men då torskade vi finalen.

Foto: Imago Sportfoto



BÄTTRE PRÖJS ÄN HOCKEYALLSVENSKAN

Under sina sex säsonger i Schweiz har det varit ganska tyst från svenska klubbar om att värva hem honom igen.

– Jag har inte hört om några intressen. Det har inte riktigt heller kommit på frågan. Just nu gillar jag att vara här. Även min flickvän är med mig här så jag ser inte någon anledning att byta klubb.

– Jag tror också det kan vara ganska bra för mig att vara här nere i Schweiz och lira. Visst, om det skulle komma ett superkontrakt i Sverige så skulle jag inte ha några problem med att komma hem. Sedan tror jag min spelstil främjas av det spel här nere som är lite fram och tillbaka och inte så himla strukturerat.

Kan man leva på hockeyn i schweiziska NLB?

– Nu har jag bara pratat med mina polare hemma. Jag skulle säga att schweizarna generellt tjänar bättre än vad spelarna i Hockeyallsvenskan gör. Det är betydligt bättre pengar än i Hockeyallsvenskan men också bättre än vad en del tjänar i SHL.

– Sedan beror det där på. Är du en toppspelare kan du tjäna allt från 1,2 miljoner per säsong till 1.6. Allt handlar också om vilket lag du hamnar i eftersom vissa lag har högre budget än andra. Där kan man betala två miljoner per säsong för en toppspelare.



Hur fungerar det att leva och bo i Schweiz?

– Jättetrevligt, men betydligt dyrare än i Sverige. Framför allt är mat och sådant ganska dyrt. Ibland åker vi till Frankrike eftersom La Chaux-de-Fonds bara ligger 20 minuter därifrån. I Frankrike är det halva priset på grejerna så det är klart att vi åker dit och handlar också.

– Annars skulle jag säga att det är lugnare här än i Sverige, vilket har passat mig bra.



Hur går tankarna inför kommande säsong?

– Jag är jättetaggad inför nästa säsong. Vi kommer nog ha fler yngre spelare än vad vi hade förra säsongen. Det ska bli spännande att se hur det kommer gå, men alla gnuggar på bra på gymmet och jag tror att vi kommer ha en bra säsong.

