Sändningstider för NHL:s omstart i augusti

Fler och fler detaljer börjar bli spikade inför återstarten av NHL-säsongen 2019/20.

Efter att ligan tidigare presenterat datum för alla matcher har man nu även presenterat vilka tider matcherna kommer att spelas. Glädjande nog för os i Sverige visade det sig att ryktena om många tidiga matchstarter stämde.

Under det play in- och seedningsspel som väntar kommer det dagligen att spelas matcher på kvällstid i Sverige. Flera av dagarna handlar det om nedsläpp för första matchen redan 18.00.

De åtta play in-serierna spelas i bäst av fem matcher mellan de 16 lag som försöker slå sig in i Stanley Cup-slutspelet. Seedningsmatcherna är för de åtta lag som redan är klara för slutspelet. Där spelar man tre matcher inom varje konferens för att avgöra vilket lag som ska vara högst seedat när slutspelet väl startar.

MATCHERNA SÄNDS PÅ VIAPLAY

Matcherna i Eastern Conference spelas i Toronto, som ligger sex timmar bakom Sverige, medan matcherna i Western Conference spelas i Edmonton, åtta timmar bakom Sverige.

NHL-rättigheterna innehas av NENT, vilket innebär att matcherna kommer att kunna konsumeras på Viasats kanaler samt his Viaplay.

Matchtiderna är satta till och med onsdagen den 5 augusti. Därefter kommer resterande tider att sättas utifrån hur många lag som fortfarande är aktiva i play in-spelet.

Ligan har också gett varje lag som deltar i play in och seedningsspel möjlighet till en träningsmatch innan tävlingsspelet drar i gång.

De spelas enligt följande:

Tisdag 28 juli

Pittsburgh Penguins vs. Philadelphia Flyers, 22:00

Toronto Maple Leafs vs. Montréal Canadiens, 02:00

Edmonton Oilers vs. Calgary Flames, 04:30

Onsdag 29 juli

Tampa Bay Lightning vs. Florida Panthers, 18:00

Colorado Avalanche vs. Minnesota Wild, 20:30

Carolina Hurricanes vs. Washington Capitals, 22:00

St. Louis Blues vs. Chicago Blackhawks, 00:30

N Y Islanders vs. N Y Rangers, 02:00

Vancouver Canucks vs. Winnipeg Jets, 04:30

Torsdag 30 juli

Nashville Predators vs. Dallas Stars, 22:00

Boston Bruins vs. Columbus Blues Jackets, 01:00

Vegas Golden Knights vs. Arizona Coyotes, 04:00

Så här spelas tävlingsmatcherna:

Lördag 1 augusti

EASTERN CONFERENCE (TORONTO)

Play in

New York Rangers vs. Carolina Hurricanes, match 1, 18:00.

Florida Panthers vs. New York Islanders, match 1, 22:00.

Montreal Canadiens vs. Pittsburgh Penguins, match 1, 02:00.

WESTERN CONFERENCE (EDMONTON)

Play in

Chicago Blackhawks vs. Edmonton Oilers, match 1, 21:00.

Winnipeg Jets vs. Calgary Flames, match 1, 04:30.

Söndag 2 augusti

EASTERN CONFERENCE (TORONTO)

Seedningsspel

Philadelphia Flyers vs. Boston Bruins, 21:00.

Play in

Columbus Blue Jackets vs. Toronto Maple Leafs, match 1, 02:00.

WESTERN CONFERENCE (EDMONTON)

Play in

Arizona Coyotes vs, Nashville Predators, match 1, 20:00.



Seedningsspel

St. Louis Blues vs. Colorado Avalanche, 00:30.

Play in

Minnesota Wild vs. Vancouver Canucks, match 1, 04:30.

Måndag 3 augusti

EASTERN CONFERENCE (TORONTO)



Play in

New York Rangers vs. Carolina Hurricanes, match 2, 18:00.



Seedningsspel

Washington Capitals vs. Tampa Bay Lightning, 22:00.

Play in

Montreal Canadiens vs. Pittsburgh Penguins, match 2, 02:00.

WESTERN CONFERENCE (EDMONTON)

Play in

Winnipeg Jets vs. Calgary Flames, match 2, 20:30.

Seedningsspel

Dallas Stars vs. Vegas Golden Knights, 00:30.

Play in

Chicago Blackhawks vs. Edmonton Oilers, match 2, 04:30.

Tisdag 4 augusti

EASTERN CONFERENCE (TORONTO)

Play in

Florida Panthers vs. New York Islanders, match 2, 18:00.

Columbus Blue Jackets vs. Toronto Maple Leafs, match 2, 22:00.

Carolina Hurricanes vs. New York Rangers, match 3, 02:00.

WESTERN CONFERENCE (EDMONTON)

Play in

Arizona Coyotes vs. Nashville Predators, match 2, 20:30.

Calgary Flames vs. Winnipeg Jets, match 3, 00:45.

Minnesota Wild vs. Vancouver Canucks, match 2, 04:45.

Onsdag 5 augusti

EASTERN CONFERENCE (TORONTO)



Play in

New York Islanders vs. Florida Panthers, match 3, 18:00.

Seedningsspel

Tampa Bay Lightning vs. Boston Bruins, 20:00.

Play in

Pittsburgh Penguins vs. Montreal Canadiens, match 3, 02:00.

WESTERN CONFERENCE (EDMONTON)

Play in

Nashville Predators vs. Arizona Coyotes, match 3, 20:30.

Seedningsspel

Colorado Avalanche vs. Dallas Stars, 00:30.

Play in

Edmonton Oilers vs. Chicago Blackhawks, match 3, 04:30.

Torsdag 6 augusti

EASTERN CONFERENCE (TORONTO)

Play in

Toronto Maple Leafs vs. Columbus Blue Jackets, match 3, tid ej bestämd

Carolina Hurricanes vs. New York Rangers, match 4*, tid ej bestämd

Seedningsspel

Washington Capitals vs. Philadelphia Flyers, tid ej bestämd

WESTERN CONFERENCE (EDMONTON)

Play in

Vancouver Canucks vs. Minnesota Wild, match 3, tid ej bestämd



Calgary Flames vs. Winnipeg Jets, match 4*, tid ej bestämd

Seedningsspel

Vegas Golden Knights vs. St. Louis Blues, tid ej bestämd

Fredag 7 augusti

EASTERN CONFERENCE (TORONTO)



Play in

New York Islanders vs. Florida Panthers, match 4*, tid ej bestämd

Pittsburgh Penguins vs. Montreal Canadiens, match 4*, tid ej bestämd

Toronto Maple Leafs vs. Columbus Blue Jackets, match 4*, tid ej bestämd

WESTERN CONFERENCE (EDMONTON)

Play in

Nashville Predators vs. Arizona Coyotes, match 4*, tid ej bestämd

Vancouver Canucks vs. Minnesota Wild, match 4*, tid ej bestämd

Edmonton Oilers vs. Chicago Blackhawks, match 4*, tid ej bestämd

Lördag 8 augusti

EASTERN CONFERENCE (TORONTO)

Play in

New York Rangers vs. Carolina Hurricanes, match 5*, tid ej bestämd

Montreal Canadiens vs. Pittsburgh Penguins, match 5*, tid ej bestämd

Seedningsspel

Boston Bruins vs. Washington Capitals, tid ej bestämd

WESTERN CONFERENCE (EDMONTON)

Play in

Winnipeg Jets vs. Calgary Flames, match 5*, tid ej bestämd

Chicago Blackhawks vs. Edmonton Oilers, match 5*, tid ej bestämd

Seedningsspel

Vegas Golden Knights vs. Colorado Avalanche, tid ej bestämd

Söndag 9 augusti

EASTERN CONFERENCE (TORONTO)

Play in

Florida Panthers vs. New York Islanders, match 5*, tid ej bestämd

Columbus Blue Jackets vs. Toronto Maple Leafs, match 5*, tid ej bestämd

Seedningsspel

Philadelphia Flyers vs. Tampa Bay Lightning, tid ej bestämd

WESTERN CONFERENCE (EDMONTON)

Play in

Minnesota Wild vs. Vancouver Canucks, match 5*, tid ej bestämd



Arizona Coyotes vs. Nashville Predators, match 5*, tid ej bestämd

Seedningsspel

Dallas Stars vs. St. Louis Blues, tid ej bestämd

* – spelas vid behov

