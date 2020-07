Fler stora profiler, trotjänare och kulturbärare än någonsin väljer att lägga av inför kommande säsong. Givetvis mycket på grund av att Hockeyettan är en liga i ständig föryngring och att covid-19 kom in och komplicerade allt ytterligare. Idag är det dags att lyfta 20 man lite extra.



Det är tufft att satsa vidare i den krävande Hockeyettan när man börjar bli lite äldre. När satsning på civila karriärer, barn man vill spendera tid med och andra privata aspekter av livet börjar pocka mer och mer på uppmärksamheten samtidigt som hockeylönen är minimal och förväntningarna på dedikation gigantiska.



Många har valt att lägga ner inför kommande säsong och alla får inte plats på den här listan. Samtidigt finns en hel del spelare som ännu inte deklarerat något beslut, men som mycket väl kan komma att langa upp utrustningen på hyllan även de. Till exempel bröderna Filip Engqvist och Linus Engqvist i Mariestad, Einar Engström i Visby/Roma och Andreas Paulsson i Vallentuna.



Men nå väl, det är listdags igen. Här är 20 trotjänare och profiler som valt att annonsera sin pensionering och som förtjänar stora applåder för sitt verk.



20. Johan Örnberg, Vännäs

Bortsett från två säsonger på vift, i SK Lejon och Kumla, har den defensivt orienterade backen spelat sin Hockeyettan-hockey i Vännäs och för det mesta haft en bokstav på bröstet. En ledare som nu kliver åt sidan trots att han har en bit kvar till 30. Inte mannen som skapade de stora rubrikerna, men som har en fin och trofast karriär att se tillbaka på.



19. Simon Kämpe, Borås

Han har gjort några avstickare till andra föreningar, men merparten av karriären har han spenderat i Borås där han under de sju senaste säsongerna varit med om raset från ettan ner i division 3 och den mödosamma klättringen tillbaka upp igen. Flera av säsongerna som kapten. Det är en respekterad spelare som väljer att lägga av.



18. Simon St. Cyr, Enköping

Keepern hann lira i Hockeyettan med Nyköping, Åker/Strängnäs och Surahammar, men merparten av sitt värv gjorde han ändå i moderklubben Enköping som han lämnade för att spela juniorhockey i Västerås men sedermera kom att komma tillbaka till flera gånger. En målvakt som höll hög ettan-kvalitet och spred en trygghet i laget. En rutinerad pjäs som kan visa sig svår att ersätta nu när Enköping ska försöka fortsätta utan honom mellan stolparna. Det har ju blivit en bekant syn de fyra senaste säsongerna.



17. Timmie Persson, HC Dalen

Det har funnits större stjärnor. Det har varit Johan Lindström, David Fredriksson, Erik Glimberg och Jonathan Tholander (för att nämna några) som gjort att det egentligen aldrig talats särskilt mycket om Timmie Perssons tid i HC Dalen. Men trotjänaren gjorde åtta säsonger som viktig kugge i klubben som under de åren klättrade från division 2 till att vara ett pålitligt gäng i Hockeyettan. När han nu lägger av gör han det efter en säsong där han dessutom klev fram och presenterade sig som en ganska kapabel målskytt.



16. Marcus Fornell, Östersund

Känslan är att det aldrig riktigt tog fart så som det skulle ha kunnat göra. Fornell var en offensiv talang som hade en fin karriär i Hockeyettan men som aldrig riktigt fick ut sin fulla potential. Han skrev ärligt och fint på sitt Instagram-konto om att han slutar för att han inte tycker att det är lika roligt längre och ska ha all heder för det. Stopp i Mörrum, KRIF, Kiruna IF, Lindlöven och Östersund och 137 poäng på 178 Hockeyettan-matcher är inte fy skam.



15. Jonathan Tholander, HC Dalen

En målskytt lämnar scenen. Tholander tenderar att skapa stort intresse runt om var man än kommer i Hockeyettan. Förmodligen beroende på att hans karriär till stor del bestod av kuskande och att han hann med sejourer hos flera klubbar i så väl norr som söder. Sina bästa säsonger hade han kanske i just den norra serien där han drog på sig tröjan hos både Piteå och Östersund (och några matcher i slutet av säsongen för Boden den gångna vintern). 30 mål för Östersund säsongen 16/17 blev toppnoteringen.



14. Adam Eriksson, Visby/Roma

”Adam Eriksson är en sådan spelare som gör ett hästjobb inte bara på match utan även på träningarna, ställer krav på de andra och jobbar hårt som fasen dag ut och dag in. Det är en god egenskap som långt ifrån alla hockeyspelare har”, sa sportchefen André Lundholm när jag talade med honom nyligen. Medan det talats mycket om stjärnspelare som Oskar Lundberg och Mikael Adamsson som valt att avsluta sina karriärer de senaste åren har det varit lite mer tyst om Eriksson. Men 30-åringen har spenderat nio raka säsonger med att hålla Visby/Romas ryggrad rak. En stor bedrift i sig.



13. Filip Norman, Huddinge

De spelare som gör mest poäng tenderar att få den största uppmärksamheten, på gott och på ont. Men när 30-årige Norman lägger av gör han det som Hockeyettans kanske mest underskattade spelare. Han spenderade merparten av sina bästa säsonger i Huddinge, men gjorde också en uppskattad avstickare till KRIF i söderserien. En center som spenderade sin tid åt att göra andra bättre, som läste spelet riktigt bra och därför gjorde få misstag. Framförallt en spelare som inte fick ett så pass stort erkännande som han förtjänade.



12. Ludvig Rantanen, Hanhals

Beslutet togs tidigt. Redan innan den sista slutsignalen hade ljudit tidigt i våras hade Rantanen bestämt sig för att det fick vara nog. Den riktiga glöden för att lira hade börjat slockna och det civila livet med dess åtaganden och lockelser började ta mer och mer plats. Men vägen fram till avslutet var imponerande. 32-åringen gjorde 133 poäng på 268 Hockeyettan-matcher under sejourer i Nybro, IK Pantern, Kalix och Hanhals. Karriärens fem sista säsonger spenderade han i den lilla Kungsbacka-klubben och var en viktig del i att etablera gänget i ettan.



11. Per Savilahti Nagander, Boden

Det blev bara en säsong i Hockeyettan för veteranen med de fina SHL-meriterna (med moderklubben Luleå). Men under vintern som gick hann 35-åringen visa upp sig som ett viktigt ankare i Bodens bakre led. Även om åldern börjar ta ut sin rätt och saker vid sidan av rinken börjar pocka på uppmärksamheten är det ett tapp som det kommer bli väldigt svårt att täppa igen luckan efter.



10. Dave Lindarv, Mörrum

Stockholmaren blev en stor profil i Blekinge där han haft framgångsrika sejourer med flertalet säsonger i både Olofström och Mörrum. Men kanske var det framförallt på andra sidan landskapsgränsen i småländska Tingsryd som det största Hockeyettan-avtrycket sattes. Där var ju Lindarv till exempel med och ledde laget till två kvalserier vilket tillslut resulterade i ett avancemang till Hockeyallsvenskan säsongen 14/15. En offensivt lagd försvarsspelare som kommer lämna ett stort tomrum efter sig i så väl Mörrum som hela Hockeyettan.



9. Måns Krüger, Huddinge

Säga vad man vill om Krüger, man kan tycka att han bitvis sett väldigt ointresserad ut och tycka att han slösat bort karriären som inte lagt manken till för att komma högre än just spel i Hockeyettan. Skillsen hade kunnat ta honom riktigt långt. Men summa summarum snackar vi ändå om en herre som gjorde underhållning av ishockeyn. En spelare med ett underbart spelsinne och som ständigt kreerade. Poängsnittet på 1.28 pinnar per match (342 poäng på 267 Hockeyettan-matcher) är i underkant. Det är bara att lyfta på hatten och tacka för showen.



8. Eddie Davidsson, Mariestad

Han kom till Mariestad från Enköping i par med en annan tidigare Västerås-junior, nämligen Jonas Pontusson, inför säsongen 11/12. Det blev en formidabel dundersuccé där radarparet vann publikens hjärtan ganska omedelbart och gjorde flera vassa säsonger. Efter tre allsvenska säsonger med Västerås mellan 2014 och 2017 bestämde sig Davidsson sedan för att komma tillbaka till Skaraborg och när han nu lägger karriären på hyllan är det efter tre raka säsonger som vass poängspruta och rutinerad ålderman. Det kan se lite lojt ut men Davidsson har ett fenomenalt spelsinne och är som klippt och skuren för powerplay. Matchades rent av i dubbla skift av tränaren Andreas Appelgren i sin sista Alletta.



7. Daniel Magnusson, Östersund

Andra trotjänare i Hockeyettan har fått betydligt större rubriker, men vikten Magnusson har haft för Östersund är på ungefär samma nivå som herrarna i spotlighten. Åtta raka säsonger blev det i a-laget sedan han inför säsongen 12/13 återvände hem efter några äventyrliga säsonger, bland annat i Modos juniorer. Sedan dess har han varit en kämpe, en viktig kugge som de senaste säsongerna dessutom ingått i kaptenstrojkan. Poäng har inte varit det primära, men en hel del pinnar har trillat in, även om den sista säsongen blev lite rumphuggen.



6. Petter Sundqvist, Boden

När det är klysch-SM i hockeydammen brukar det ibland talas om spelare som är beredda att käka puck och köra genom sargen för att vinna. Det torde vara en beskrivning som passar ganska väl på 30-åringen som nu väljer att kalla det en karriär. Sundqvist var knappast den mest fashionabla spelaren, men hade mentalitet och ett sätt att spela på (och handen på hjärtat, ganska ofta över) den berömda gränsen för vad som är tillåtet. Något som kom väldigt väl till sin rätt under Bodens klättring från division 2 till att bli en maktfaktor att räkna med i toppen av Hockeyettan. Han personifierar Bodens sätt att vara. Det blir ett oerhört stort hål efter honom i uppställningen.



5. Erik Glimberg, HC Dalen

Karriären hade kunnat se annorlunda ut. Drömmarna och tankarna fanns säkert där, men i slutändan föll det sig så att Glimberg aldrig lämnade Jönköping. Han började spela seniorhockey med HC Dalen (då i division 2) redan som junior och kom sedan att bli en av föreningens viktigaste pjäser på resan uppåt i seriesystemet och fram till att det nu är över. Den lille spelintelligente anfallaren hade garanterat kunnat landa en tröja i någon större och prominent förening, men lämnar ett stort avtryck efter sig i Norrahammar. Kaptenen har blivit smått synonym med föreningen.



4. Magnus Åkerlund, Hudiksvall

De senaste säsongerna har varit ganska kantade av skador och det har väl om man ska vara ärlig varit ganska tydligt att karriären varit på väg en bit förbi zenit för 34-åringen. Men keepern, med fina meriter från både SHL och Hockeyallsvenskan, har i sina bästa stunder, när han fått vara frisk och kry varit den mest strålande puckmotaren i ligan. Minns hur han nästan på egen hand lyfte ett mediokert Sundsvall till Hockeyallsvenskan säsongen 14/15 och hur han under sina säsonger i Hudiksvall varit med om att göra klubben till ett riktigt topplag. Faktum är att Åkerlund under sina fem säsonger i Hockeyettan efter att han vände hem efter en sejour i Danmark 13/14 har släppt in färre än två mål i snitt varje vinter. Det är en stor profil och grym målvakt som lämnar ettan.



3. Martin Eklund, Huddinge

Som utvecklingen ser ut i Hockeyettan där trupperna föryngras för varje säsong som går är man inget annat än en ärrad veteran vid 28 års ålder. Men rutinerade Eklund hade garanterat haft några fler riktigt bra säsonger i sig om inte det civila vid sidan av börjat pocka mer och mer på uppmärksamheten. I Huddinges ofta ganska flashiga trupper har Eklund, ibland även ”Lillen” kallad, kanske inte stuckit ut, men hans vikt för balansen går inte att nog understryka. En klok back med ledaregenskaper som tillbringade hela sin seniorkarriär i klubben och slutar med mersmak. En comeback är nog inte helt utesluten i det här fallet.



2. Mikael Adamsson, Visby/Roma

De senaste åren har han funderat lite fram och tillbaka om det skulle bli någon fortsättning men tillslut kom alltså brytpunkten där han valde att sätta punkt. Adamsson kom till Gotland och Visby/Roma inför säsongen 08/09 och har under sina 12 säsonger i klubben ofta varit en stöttepelare som andra kunnat luta sig mot. Merparten av säsongerna har han varit kapten och mer ofta än sällan lyft upp laget på sina axlar och burit offensiven. Adamsson är den på Hockeyettan-nivå perfekta kombinationen mellan grisig retsticka och poängspruta (måltjuv!) och är helt omöjlig att ersätta för gotlänningarna.



1. Filip Thörnqvist, Mariestad

Den förmodligen viktigaste av dem alla går så klart inte att placera någon annanstans än i topp på den här typen av lista. Thörnqvist lämnade som tjurskallig junior rivalen Skövde när han inte riktigt fick chansen i a-laget och resten är historia. Under 13 raka säsonger har den utpräglade retstickan växt ut till Mariestads viktigaste trotjänare, kulturbärare och ryggrad. Delvis på grund av sina insatser på isen, men kanske framförallt för sitt ledarskap vid sidan av. Det är en spelare som inte går att ersätta som lägger upp rören på hyllan för att utbilda sig till polis. Något annat än att tröjan hissas i taket i Mariehus Arena till hösten är naturligtvis en omöjlighet.