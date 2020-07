”Då satt han på muggen och läste serietidning”

Petter Rönnqvist gjorde säsonger i Eliserien och var en av Sveriges främsta målvakter under 90-talet.

För Hockeysverige Plus tar målvaktsprofilen och C More-experten nu ut sin drömfemma.

Petter Rönnqvist spelade ett VM och var en av våra stora målvakter under framförallt delar av 1990-talet. Framförallt under hans tid i Djurgården respektive Modo. Från ett möte lagen emellan 1998 plockar nuvarande experten på C More fram ett speciellt minne.



– Min mest minnesvärda match är nog från säsongen innan vi gick till final 1999, i semifinalmatchserien med Djurgården då vi ledde med 2-0 i matcher. Där sedermera Djurgården vände och vann med 3-2 i matcher. I match fyra åkte vi på fem skador, det blev förlängning och man körde över domaren Tomas...