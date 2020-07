Skriver sitt andra NHL-kontrakt - på två dagar

Det råder märkliga tider i världen – så också i hockeybubblan. I går kom beskedet att New York Islanders sajnat den ryske KHL-stjärnan Ilya Sorokin till ett rookiekontrakt. Men eftersom kontraktet bara gäller under resten av säsongen 2019/20 – och Sorokin inte tillåts spela i play in- eller slutspel – handlade det från Islanders del bara om att säkra rättigheterna för den 24-årige målvakten.

Under tisdagen meddelade Islanders att man nu kommit överens med den tidigare CSKA Moskva-keepern om ett ettårskontrakt som gäller över säsongen 2020/21. Enligt Elliotte Friedman på Sportsnet är det värt två miljoner dollar, varav en miljon betalas ut i en förskottsbonus.

VANN GAGARIN CUP I FJOL

Sorokin förväntas göra upp med landsmannen Semjon Varlamov om speltid i NHL-laget nästa säsong. Just nu har Islanders Varlamov och tysken Thomas Greiss att tillgå, men Greiss sitter på utgående kontrakt och lär lämna klubben efter säsongen.

Den snart 25-årige Sorokin har fem starka säsonger bakom sig i KHL med CSKA Moskva, där han under de senaste åren kamperat tillsammans med svenske landslagsmannen Lars Johansson. På 244 KHL-matcher har Sorokin en räddningsprocent på 93,0. Han var med om att vinna Gagarin Cup 2019 och har utöver det ett OS-guld från 2018 samt tre VM-brons med ryska landslaget på sin resumé.

Han draftades ursprungligen 78:e spelare i tredje rundan av draften 2014.





