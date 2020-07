Superstjärnan bekräftar: "Jag hade covid-19"

NHL släppte under måndagen en ny rapport med uppgifter om hur många spelare som testat positivt för covid-19. 30 stycken av 5 000 tester bland spelare och ledare kom tillbaka med positiva resultat under NHL:s fas två, den frivilliga träning som skett i klubbarnas träningsfaciliteter inför uppstarten av gårdagens träningsläger. Totalt ska runt 50 spelare ha varit sjuka från det att epidemin bröt ut i mars, enligt ligans siffror.

Den kanske enda spelaren som hittills bekräftat att han insjuknat är Toronto Maple Leafs superstjärna Auston Matthews. Amerikanen ryktades tidigare i sommar ha blivit sjuk, men varken Maple Leafs eller hans egna företrädare kommenterade då uppgifterna eftersom NHL har som policy att man inte ska gå ut med identitet på de spelare som varit eller är sjuka.

TIMOTHY LILJEGREN SAKNADES PÅ ISEN

Matthews valde dock att besvara frågan från reportrarna i Toronto när den kom. Han beskrev att han inte hade speciellt många symptom och att det enda negativa smittan förde med sig för hans del var att han inte kunde träna.

– Det var väl egentligen det enda som var grejen för mig, att jag inte kunde gå på is. Jag hade gjort det innan dess. Att inte kunna gå på is under två och en halv till tre veckor är såklart något som påverkar, säger han till Sportsnet.

Auston Matthews kan mycket väl bli den enda spelaren som går ut och berättar att han varit smittad. NHL:s nya regler medför att ligan och klubbarna varken kommer att kommentera sjukdom eller skador. När lagen i går satte i gång sina träningsläger saknades en hel del spelare på is, bland annat Torontos svenske back Timothy Liljegren. Det enda besked som ges från tränarhåll är att spelaren "inte är i form för att gå på is".

För Matthews och Toronto väntar Columbus Blue Jackets i play in-spelet i bäst av fem matcher med start 2 augusti. Detta i Toronto som tillsammans med Edmonton agerar värdstäder för den resterande delen av säsongen 2019/20.