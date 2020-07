SHL får vänta – stjärnbacken stannar utomlands

Efter att ha fått sitt stora genombrott i SHL med Frölunda säsongen 2017/18 lämnade Adam Almquist Sveriges gränser och flyttade till Schweiz.

Inför årets säsong drog flyttlasset sedan vidare till KHL för spel i ryska Admiral Vladivostok. Där blev det succé för den tidigare landslagsbacken som stod för 26 poäng från sin blålinje och togs ut till KHL:s All Star-lag.

I mars stod det dock klart att han fick lämna klubben. Efter sin framgångsrika säsong i Admiral fanns det dock gott om intresse och nu verkar 29-åringen ha fått napp.

Det blir ingen återkomst till SHL för Almquist. Istället bekräftar hans agent Aljoša Pilko att svensken har kommit överens med en ny klubbadress. Det framgår dock inte vilken liga det rör sig om men det tros vara en ny KHL-klubb.

Huskvarnakillen har blivit svensk mästare två gånger med hemmaklubben HV71, 2010 och 2017, och han var även med om att bli schweizisk mästare med Bern förra säsongen. Almquist har också spelat i Nordamerika där han gjorde två matcher med Detroit Red Wings samt blev AHL-mästare med farmarlaget Grand Rapids Griffins 2013.

Adam Almqvist has accepted an offer from a team. Details will follow up soon. Adam has won 4 championships in the last 7 seasons. AHL, 2x Sweden, Switzerland