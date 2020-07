Har inte spelat sedan december - tillbaka på is

Brent Seabrook har inte spelat i december. Sedan dess har han opererat sin ena axel och båda sina höfter, i hopp om att kunna förlänga ishockeykarriären. Den här säsongen skulle såklart ha varit körd egentligen, men det uppskjuta slutspelet gör att han kan bli aktuell för spel.

35-åringen gick i dagarna på is för första gången sedan han avbröt sin säsong, rapporterar TSN. Han deltog på ett frivilligt träningspass och bar en "non contact-tröja". Efter den tredje och sista operationen han gjorde, den sjätte februari, gavs han en rehabiliteringsprognos på fem till sex månader. Sex månader har det gått den sjätte augusti, då Chicago är mitt inne i sin play in-serie mot Edmonton Oilers.

Den tidigare backstjärnan, som på senare år tvingats utstå allt mer kritik och till och med petats av Jeremy Colliton, gjorde 6+4 på 35 grundseriematcher under säsongen. Han är inte den enda Chicagobacken som kan göra oväntad comeback i slutspelet. Även Calvin de Haan som opererade en axel i december, har under veckan deltagit under ett par träningspass och kan bli spelklar till slutspelet.

