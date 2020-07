Bomben: Canucks kan trejda stjärnforwarden

Brock Boeser har imponerat i NHL sedan intåget i ligan härom året. På 197 matcher har han gjort 161 poäng, och har med det blivit en av Vancouvers bärande spelare. Den här säsongen stod Boeser för 45 poäng på 57 matcher.

Men Vancouver har lönetaksproblem, efter att ha värvat Tyler Myers förra sommaren och med ett utgående kontrakt på Jacob Markström som ska ha en löneförhöjning. Dessutom ska Elias Pettersson ha ett nytt kontrakt efter nästa säsong. Därför kan Boeser, som har ett kontrakt som löper ut 2022, offras.

Det är Matt Sekeres, radioprogramledare för Vancouvers TSN-del, som kommer med uppgifterna att Vancouver i alla fall undersöker möjigheterna att trejda Boeser. Han berättar om ryktet i TSN 1040.

Det finns inga uppgifter på eventuella intressenter, eller för den delan vad Vancouver vill ha i utbyte för den unge stjärnforwarden.

Matt Sekeres: I'm told the Canucks are exploring the possibility of trading Brock Boeser.#TSN1040