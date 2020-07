17,3 miljoner kronor till Hockeyallsvenskan – så mycket får varje klubb

500 miljoner kronor gick till idrotten för att täcka uteblivna intäkter till en följd av pandemin. Nu står det klart att Hockeyallsvenskan får 17,3 av dessa miljoner. Här kan ni se vilka klubbar som fick mest pengar.

Slutspelet och kvalen mot Hockeyettan respektive SHL ställdes in under våren efter att coronapandemin slagit till. För tio av Hockeyallsvenskans klubbar innebar det ett ekonomiskt bortfall.

Regeringen beslutade under våren att 500 miljoner kronor skulle tillfalla idrotten för att hjälpa till att täcka upp för de publikintäkter som fallit bort under pandemin. I Hockeyallsvenskans fall blev det 17,3 miljoner kronor som ramlade in på kontot.

Nu har ligan och klubbarna gemensamt beslutat sig för hur pengarna ska fördelas, meddelar Hockeyallsvenskan på sin officiella sajt.

Det man framför allt tagit hänsyn till har varit återstående antal hemmamatcher samt beräknad förlust på att de matcherna inte kunde genomförs.



Så här ser fördelningen ut:

Björklöven: 3 393 308 kr

Modo: 5 295 478 kr

Timrå: 1 717 916 kr

Västerås: 1 388 379 kr

Södertälje: 1 070 227 kr

Karlskoga: 930 405 kr

Västervik: 246 751 kr

Vita Hästen: 974 142 kr

Kristianstad: 830 370 kr

AIK: 1 550 024 kr

