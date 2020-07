BODIN: Slovakerna i SHL – alla tiders All-Star Team

Det har blivit slovakernas tur att hyllas. I artikelserien "Tidernas All-Star Team" tar Uffe Bodin ut ett stjärnlag av de bästa slovakerna som har spelat i elitserien/SHL.

* För fler texter ur artikelserien Tidernas All-Star Team – klicka här *

Det var den 1 januari 1993 som Tjeckoslovakien, under fredliga former, delades upp i två separata stater och blev Tjeckien och Slovakien. På hockeyfronten innebar det för slovakernas del att de fick "börja om från början". De skickades ned i VM:s C-grupp och fick under två års tid spela sig upp till A-gruppen där man huserat sedan 1996.

Slovakernas första medverkan i en stor internationell turnering var OS vid Lillehammer 1994 där blivande stjärnskott som Zigmund Pálffy och Miroslav Satan kamperade ihop med veteraner som Peter...