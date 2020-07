Efter tunga tiden – "Henke" kan få chansen i NHL-slutspelet

Henrik Lundqvist går en oviss framtid till mötes i New York Rangers och har fått knapert med speltid den här säsongen.

Om NHL-slutspelet blir av kan "Henke" dock plötsligt vara första valet för Rangers.

– Det finns många anledningar att spela honom från start, säger coachen David Quinn till nhl.com.

New York Rangers kommer vara i en speciell situation när (eller snarare om) NHL-slutspelet drar igång senare under sommaren. De kommer nämligen ha tre målvakter som alla har chans att få förstaspaden i play in-serien mot Carolina Hurricanes.

Enligt Rangers-coachen David Quinn har klubben fortfarande inte bestämt om det ska bli Alexandar Georgijev, Igor Sjestjorkin eller Henrik Lundqvist som ska vakta kassen.

– Det går att argumentera för alla tre. Det finns många skäl att ta "Shesty", det finns många anledningar att starta "Henke" och det finns skäl att spela "Georgie" Det här är en väldigt osäker tid och vi kommer kolla på det och lösa det under de veckorna vi får innan pucken släpps, säger Quinn till nhl.com.

”HANS SLUTSPELSERFARENHET VÄGER TUNGT”

Rangers har följt sina målvakter noga under tiden NHL-säsongen har varit pausad.

– Jag har pratat med alla tre och de har hållit igång och varit på is, speciellt Georgijev och Lundqvist eftersom de har varit i Europa. Sjestjorkin har varit på is här i New York den senaste veckan.

Henrik Lundqvist fick bara chansen från start i fyra NHL-matcher (av 30 möjliga) på två månader mellan januari och mars och Sjestjorkin har övertygat i inledningen av sin NHL-karriären. Den 38-årige målvakten har dock något som de andra inte har.

– Henkes erfarenhet och slutspelshistoria väger in tungt här men samtidigt väger Sjestjorkins fina säsong in också. Det finns många faktorer här och vi kommer ta oss en rejäl funderare på det här innan vi fattar något beslut, säger David Quinn.

Lundqvists framtid i New York Rangers har varit mycket omskriven under våren då han har fått nöja sig med att vara andra- eller tredjevalet i klubben samtidigt som han har ett år kvar på sitt kontrakt. Rykten placerar honom i andra NHL-klubbar eller till och med i SHL med Frölunda.

I en intervju med hockeysverige.se i början av juni berättade han om sin situation mer ingående och menar att han inte blickar mot nästa säsong utan endast tänker kortsiktigt, samtidigt som han inte stänger dörren för en Frölunda-flytt.

