Klart: Grönborg stannar i Schweiz – med NHL-klausul

Den tidigare förbundskaptenen Rikard Grönborg gjorde ZSC Lions till tabelletta i schweiziska ligan den gångna säsongen. Nu står det klart att han blir klubben trogen till 2023. Dock med en NHL-klausul under den sista säsongen på kontraktet, 2022/23.

Rikard Grönborg vann två VM-guld under sina tre säsonger som förbundskapten för Tre Kronor. I fjol valde han att lämna det svenska ishockeyförbundet och testa lyckan i Schweiz med storklubben ZSC Lions. Där upplevde han en lyckad första säsong i NLA.

Zürich-klubben toppade tabellen efter grundserien, men fick aldrig chansen att spela om en mästerskapstitel efter att slutspelet ställts in till en följd av coronapandemin.

Det kommer dock fler chanser.

Under onsdagen meddelade ZSC Lions via en video på sociala medier att Grönborg har förlängt kontraktet med klubben till och med säsongen 2022/23. Dock med en NHL-klausul under den sista säsongen på kontraktet.

Det är ingen hemlighet att Rikard Grönborg siktat på en flytt till Nordamerika för att ta chansen i NHL. Det har funnits intresse för 52-årige stockholmaren, som bland annat intervjuades av New York Rangers innan de anställde David Quinn som ny coach 2018. New Jersey Devils ska också ha bett ZSC Lions om tillåtelse att intervjua Grönborg i sin jakt på en ny coach inför kommande säsong, men fick nej.