Rapport: Stor oro bland NHL-spelarna inför återuppstarten

Om tio dagar förväntas de återstående 24 NHL-lagen starta upp sina träningsläger. Men det råder fortfarande stor ovisshet kring hur upplösningen av NHL-säsongen ser ut. Det har skapat oro hos många spelare, rapporterar Sportsnets Eric Engels.



Den 10 juli förväntas NHL-klubbarna som ska vara med och slåss om Stanley Cup inleda sina träningsläger i det som ligan kallas fas fyra. Men trots att det bara är en och en halv vecka fram till dess är det fortfarande mycket som är oklart kring NHL:s planer på att slutföra säsongen.

Exempelvis har man ännu inte beslutat vilka två städer som ska stå värd för matcherna. Efter att Vancouver och Los Angeles petats bort ur beräkningen uppges det stå mellan Toronto, Edmonton, Las Vegas och Chicago.

Informationen kring vilka säkerhetsföreskrifter som kommer att gälla kring träningar och matcher har också varit knapphändig för spelarna. Enligt Sportsnets reporter Eric Engels är det här några av sakerna som gör att många spelare känner obehag inför det play in och slutspel som väntar någon gång under sensommaren.

I en serie tweets skriver Engels att spelare han har haft kontakt med helst inte skulle vilja spela klart säsongen. Dels av hälsoskäl, dels för att man är oroliga för att inte kunna träffa sina familjer under en längre period. Men också för att man känner missnöje kring spelarfackföreningen NHLPA:s uppträdande i förhandlingarna med ligan. Vissa spelar anser att facket vikt ned sig och inte lagt tillräckligt stort fokus på att försäkra sig om att spelarna kommer att vara skyddade.

NHL meddelade härom dagen att det uppkommit 15 nya fall av covid-19 bland spelarna som gör sig redo för att återuppta säsongen. Totalt har 26 fall upptäckts till en följd av de tester som ligan införde när man inledde fas två, bestående av träning i mindre grupper, i början av juni.

Over the last 2 days, I’ve been speaking with players from around the NHL who are quite concerned about a return to play. I’m going to paraphrase some of those sentiments over a few tweets here. I want to stress every player I spoke with requested anonymity for obv reasons 1/ — Eric Engels (@EricEngels) June 30, 2020

Another player said that calls with the NHLPA have been “a joke” and that they have only revolved around the financial situation. 3/ — Eric Engels (@EricEngels) June 30, 2020

All players I spoke with are frustrated about being kept largely in the dark about how they’ll safely be able to resume play. 5/5 — Eric Engels (@EricEngels) June 30, 2020