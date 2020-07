Tre svenskar valda i CHL-draften

Färre och färre svenskar har valt spel i de kanadensiska juniorligorna i CHL (OHL, WHL och QMJHL) de senaste säsongerna. Under fjolåret var det bara tre svenskar som valde spel där: backarna Eric Hjorth, Sarnia (OHL), Axel Bergkvist, Kitchener (OHL) och Axel Andersson, Moncton (WHL).

Efter gårdagens importdraft ser det inte ut att bli fler i ligorna kommande säsong. Det var nämligen bara tre svenskar som valdes i draften.

Som första svensk gick Frölundas forward Fabian Lysell, född 2003, till Vancouver Giants i WHL. Göteborgaren tillbringade större delen av fjolåret i Frölundas J18-lag där han stod för 34 poäng på 14 matcher i J18 Elit och sex poäng på fyra matcher i J18 Allsvenskan. Han spelade även elva matcher med J20-laget och hade sex poäng där. I U17-landslaget var han en av de mer produktiva spelarna.

Andra svensken som valdes gick också till WHL. Det var Brynäs backtalang Viktor Persson, född 2001, som valdes av Kamloops Blazers i WHL. 18-åringen gjorde 18 poäng på 26 matcher i J20 SuperElit.

Den tredje och sista svensken som gick i importdraften är SHL-meriterade forwarden Albin Grewe. 19-åringen valdes av Detroit Red Wings i tredje rundan av fjolårets NHL-draft. Nu kan han hamna i Michigan redan innan han har skrivit på något NHL-kontrakt. Grewe draftades nämligen av Saginaw Spirit och ska enligt kanadensiska källor vara på väg dit.

All signs point to Detroit Red Wings pick Albin Grewe joining OHL Saginaw next season. The Spirit just grabbed the gritty Swede in the Import Draft