En av de riktigt stora i Hockeyettan väljer att lägga skridskorna på hyllan. Det förtjänar förstås en hyllning. Men Filip Thörnqvist var inte ensam om ett sådant besked den här kvällen och spotlighten riktas dessutom mot lite silly.



När han firade 500 matcher i Bois-tröjan i november skrev jag en lång krönika om Filip Thörnqvist under rubriken ”En avskydd värd att hylla”.



En kväll som denna när Mariestads trotjänare slutligen tillkännagivit sin pensionering är det väl bara att lägga karbonpapper eller köra copy/paste på den hyllningen.



Det är en stor profil, en spelare som varit lika älskad av sina egna supportrar som hatat hos motståndarnas, som varit en lika stor tillgång för sitt eget lag som en pain in the ass för alla han mött som lägger skridskorna på hyllan.



”Mariestads trotjänare Filip Thörnqvist är en betydligt bättre hockeyspelare än vad han någonsin fått (eller kommer att få) cred för, men det är som oöm provokatör och retsticka han gjort som allra störst avtryck i Hockeyettan.

Har det hettat till då har han varit där. Med tjuvnyp. Med ett fladdrande munläder. Med en verktygslåda fylld med så många tricks att topplock flugit all världens väg i hallar från norr till söder”, skrev jag i november.



Det är en spelare som ger uttrycket hatkärlek ett ansikte. För han har varit avskydd på fler ställen än i Skövde (där de bistra rivalerna varit skogstokiga och allt som oftast fokuserat alldeles för mycket på honom). Motståndare har varit rasande på honom men skulle förstås mer än gärna haft honom i sitt eget lag och hyllar honom ikväll. Supportrar har visslat och skrikit och spottat fradga av frustration över han tjuvknep som domarna missat, men nämner honom idag med vördnad när matchadrenalinet har lagt sig och hans gärning kan ses i ett nyktert ljus.



Det är en spelare som trots sitt sätt att riva upp känslostormar nu får stor respekt från alla möjliga håll när han väljer att lämna sporten och ligan. Med all rätt.



Filip Thörnqvist som hockeyspelare kommer Mariestad att kunna ersätta. Men Filip Thörnqvist som trotjänare, ryggrad, pådrivare, kravställare och symbol för vad som är Mariestad kommer det bli ett våldsamt stort hål efter.



Hans pensionering kommer bli betydligt mer påtaglig än vad någon nu kommer vara villig att medge. Det kommer kommande säsong förmodligen att visa. Han har betytt så oerhört mycket för sin förening.



Det har varit 13 underhållande säsonger i tröjan med pain-kossan på bröstet för oss som har tittat på.



Hatten av och tack för showen!



* * *



Sommaren 2015 besökte jag Thörnqvist hemma i Mariestad och spelade in ett av de väldigt tidiga avsnitten av det som idag är succépodden Mjörnbergs Trashtalk. När karriären nu är över och allt annat än tröjan i taket i Mariehus Arena till hösten ter sig som en omöjlighet kanske det är kul att lyssna på igen. Den podden finns i så fall där poddar finns eller här: http://www.mjornberg.se/2015/09/01/2-filip-thornqvist/



* * *



Det var kanske inte helt rätt kväll att välja för att tillkänna ge sin pensionering. Marcus Fornells besked via Instagram att även han lägger skridskorna på hyllan hamnar förstås ofrånkomligt i skuggan av Filip Thörnqvists (förvisso aningen mer väntade) avsked.



Men tajming styr man inte alltid över och Fornell förtjänar också några ord. Stockholmaren har gjort en fin resa genom Hockeyettan även om det aldrig riktigt ville lossna så att den där riktiga potentialen som alla såg fanns där kunde komma ut i full blom.



Som bäst gick det väl i Kiruna IF (16/17) och Lindlöven (17/18) där Fornell verkligen var en ledande spelare och fick de allsvenska ögonen på sig.



Precis som den förre Mariestad-backen Ludvig Karlsson ska Fornell dock ha cred för att han vågar medge att hockey inte alltid behöver vara så himla kul.



”Det sköna med det hela är att det är mitt beslut och ingenting tvingar mig. Slutar enkelt förklarat för att jag tycker inte det är kul längre, känner inte drivet att bli bättre och poletten har trillat ner litegrann”, skriver han på Instagram.



I en bransch där det förväntas att man bara ska köra på har jag full respekt för spelare som rakt upp och ner vågar säga att det inte är särskilt kul och att de vill ägna sig åt något annat. Det är starkt.



* * *



Det har varit en tuff helg för Lindlöven. Minst sagt.



Visserligen presenterade man en målvaktsvärvning i Lucas Jägbring (från Modos juniorer) som säkert kan komma att bli intressant om utvecklingen fortsätter när han nu ger sig in i seniorhockeyn. Men den kontrakteringen innebär ju samtidigt att den lilla Lindesbergsklubben har gett upp hoppet om att få behålla sin givne förstekeeper Isak Mantler.



Fram till ganska nyligen fanns ändå en viss optimism kring att Björklöven kanske skulle välja någon annan än Mantler och att chansen att behålla honom i Lindlöven fortfarande fanns. Men att klubben nu plockar in Jägbring jämte redan klare Jonatan Frykholm kan så klart inte tolkas på något annat sätt än att man fått beskedet att Mantler kommer lira någon annanstans än i Lindesberg kommande vinter.



När jag snackade med sportchefen Tomas Östlund för några veckor sedan sa han att han gärna ville behålla centern Erik Broman men att det såg ut att stå mellan fortsatt spel i Lindlöven (där han gjort 59 poäng över de två senaste säsongerna) eller att spela hemma i Gävle-trakten.



I helgen presenterades den intressante centern som en stark värvning av det Strömsbro-gäng som bara ser mer och mer intressant ut.



Två av de mer tongivande spelarna från fjolårstruppen i Lindlöven avskrivna på en och samma helg. Ouch.



* * *



Efter en säsong i Forshaga kommer Johan Erkgärds återigen dra på sig tröjan i Grums kommande säsong. Den här gången tillbaka som forward istället för den backroll han hade när han var med och startade värmlänningarnas succéresa för några säsonger sedan.



Det är en stark värvning. Men samtidigt lite ironisk.



Minns hur Grums (med all rätt) slog fullständigt bakut när Mariestad försökte värva Pelle Hedlund som hade ett gällande kontrakt med Grums. Nu är omständigheterna givetvis helt annorlunda, vi får väl anta att det fanns en out i kontraktet och så vidare. Men Erkgärds som Grums nu fiskar till sig hade ju faktiskt egentligen gjort klart för spel med Munkfors i division 2 inför nästa säsong.



Det var alltså Grums tur att värva en kontrakterad spelare.