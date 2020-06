Fjolårssäsongen blev en enda stor framgångsresa för Björklöven och Per Kenttä. Den omåttligt populäre sportchefen, som under våren 2019 var med och ledde Oskarshamn till ett historiskt SHL-avancemang, byggde en lagmaskin som skoningslöst sköljde över allt som kom i sin väg i Hockeyallsvenskan.

Men säsongen fick som bekant ett hastigt och mindre lustigt slut redan i mars till följd av coronavirusets utbrott. Ett, som det kallas, tufft piller att svälja för Kenttä, men den 39-årige norrbottningen är inte den som låter sig slås ned. Direkt säsongen tog slut påbörjades lagbygget inför säsongen 2020/21.

När vi i dag skriver 27 juni har Björklöven sex backar och tolv forwards under a-lagskontrakt. Lagbygget har kommit en bra bit, men saknar en rad viktiga pusselbitar. Två målvakter, exempelvis.

Om det nu behövs.

– Du såg väl ifjol, vi behöver nog ingen målvakt? skrockar Kenttä.

– Skämt åsido. Vi vill ha en etablerad förstamålvakt. Jag ska inte säga att vi är passiva, det är vi inte, men vi vill att allt ska bli rätt. Då kan vi också ha is i magen och vänta. Vi känner att det är vi som sitter på den starka handen jämfört med spelarna i de här tiderna. Vi har en väldigt bra plats att erbjuda, ett bra lag att spela i och en bra chans att ta sig upp till SHL.

– En bra målvakt kommer vi att hitta, frågan är bara vem det blir.

VILL HITTA EN UTTALAD FÖRSTAMÅLVAKT

Under slutet av förra säsongen valde Kenttä att säkra upp målvaktspositionen genom att namnge Lindlövens succémålvakt Isak Mantler som tredjemålvakt. För Hockeysverige.se bekräftar sportchefen att 21-åringen är aktuell för en återkomst till Umeå.

– Ja, han är en av de som vi har diskuterat. En av många, säger Kenttä.

– På förhand ska det vara någon som är yngre och har framtiden för sig. Han ska också ha viljan att slåss om förstaplatsen och se oss som en stor utvecklingsmöjlighet att få komma till Björklöven.

Vad letar du främst efter i en målvakt?

– Framförallt att han ska vara bra, skrattar Kenttä.

– Vi vill ha en målvakt som kan stå väldigt många matcher, precis som Joe (Cannata) gjorde ifjol. Nu är det ett lite annat serieupplägg också, så då tittar vi också på hur de har presterat tidigare i playoff och i slutspel. Det är mycket som spelar in.

– Men framförallt så måste han ha den kravbilden på sig att han ska hjälpa oss att ta steget upp till SHL.

HOPPAS LANDA POÄNGSTARKA BACKEN

Klubbens backsida är annars den lagdel som hittills fått se störst ruljangs under årets silly season. Alexander Hellström, Adam Plant och Alexander Popovic är kvar från fjolårets trupp, medan man fått se Brian Cooper, Hardy Häman Aktell och Oliver Larsen lämna klubben för spel i SHL.

In har Daniel Norbe, Karl Johansson samt SHL-veteranen Daniel Rahimi kommit.

– Jag tycker att backsidan känns ganska stabil. Vi har ersatt de som vi har tappat på ett bra sätt och vi har fått in en fin mix av rutin och lite yngre förmågor, men även en skön mix av defensiva och offensiva backar.

Sex backar är under a-lagskontrakt – och minst två spelare till ska ansluta innan laget går på is.

– Vi vill ha in åtminstone en högerfattad, offensiv back. Sedan skulle det inte skada om även den andra backen var ”rightare”, eftersom vi tappade Larsen till Oskarshamn nu under våren.

Kenttä gör inte heller någon hemlighet att han gärna ser Alexander Deilert, som stod för 26 poäng på 34 matcher för ”Löven” i fjol, som den högerfattade, offensiva backen.

– Nej, det är ingen hemlighet att vi vill behålla Deilert. Jag är försiktigt optimistisk att vi ska landa honom. Ju längre tiden går, desto mer talar för oss, skulle jag säga. Vi har sagt till honom att vi är beredda att vänta på honom också, men vi får se vad som händer. Det börjar bli dags för honom att ta ett beslut och jag hoppas att vi ligger bra till.

KONTINUITET PÅ FORWARDSSIDAN

Björklövens forwardssida kan sammanfattas med ett ord: kontinuitet. Man har tappat spelare som Fredric Weigel och David Lindquist till allsvenska konkurrenter i AIK och BIK Karlskoga, men Kenttä har i stort sett fått behålla alla forwards han ville ha kvar i klubben.

Bland dessa återfinns Olle Liss och Umeåsonen Axel Ottosson samt transatlantkedjan med Alex Hutchings, Justin Crandall och Tyler Vesel. Det enda nyförvärvet är hemvändaren Gustav Possler.

– Det viktigaste var att få behålla förstakedjan med transatlanterna. Det har inneburit att vi inte har behövt leta någon spets att ersätta dem med. Sen är jag väldigt nöjd med att vi lyckades behålla både Liss och Ottosson, två spelare som är väldigt viktiga för vårt lagbygge.

– Det har varit mer prio på att behålla alla som var aktuella för att kanske ta ett kliv högre upp och jag är glad att de valde att inte göra det och istället stanna i Björklöven.

Att få behålla forwardsstommen från fjolårets succésäsong var prio ett för Kenttä.

– Det viktiga är framförallt att vi kan bygga vidare från där vi slutade i våras och då är det bra att ha så många som möjligt som man vill ha kvar. Nu ser vi ut att få behålla en rätt fin del av förra årets trupp och det var det viktigaste för mig när vi började bygga på den här truppen.

– Vi visste att Cooper och Cannata skulle vara väldigt svåra att behålla och få dem att stå emot SHL, med tanke på hur bra de gjorde det. Men jag är ändå rätt nöjd med det vi hittills skrapat ihop.

Ni har tolv forwards på a-lagskontrakt just nu. Siktar ni på att bredda forwardsbesättningen ytterligare?

– Vi har haft tre forwards från juniorsidan som tränat med oss hela sommaren, så vi sitter inte direkt i sjön under starten. Men vi har krokarna ute och vi kommer nog att vara med och hugga om något bra skulle ramla över oss, även om vi inte letar aktivt.

– Tanken är väl att juniorerna ska få chansen att gå på is med oss och köra augusti ut för att se vad de ger för slags besked. Sedan avslutade vi fjolåret väldigt ”brett”, så det kan bli aktuellt även i år att vi tar in spelare under resans gång

STORT FAVORITTRYCK

Allt som allt är Per Kenttä nöjd med det lagbygge han lyckats snickra ihop under rådande omständigheter.

– Jag är nöjd. Det viktigaste för oss var som sagt att försöka hålla kvar så många som möjligt och det var inte för intet vi hade ett lag som tog in 121 poäng i Hockeyallsvenskan ifjol. Vi hade bra spelare på plats och så länge vi inte behöver byta ut halva laget så får vi vara rätt så nöjda med den utvecklingen som vi haft i lagbygget.

Trots att Björklöven dominerade Hockeyallsvenskan förra säsongen hade man ingen spelare som utmanade i toppen av Hockeyallsvenskans poängliga. En styrkebesked, enligt Kenttä. Sportchefen har ingenting emot om det skulle bli en liknande utveckling den här säsongen.

– Vi har många spelare som kan ta ligan med storm. Vi får bygga vidare på där vi slutade och vi har många kvar från ifjol som bidrog starkt till framgångarna då. Vår främsta styrka var att vi var en maskin, mer än att vi hade en eller två toppspelare som var i toppen i poängligan.

– Det tror jag kommer att måsta bli vår styrka även i år, om vi ska gå hela vägen. Det är många som ska bidra i Björklöven i vinter.

Till skillnad från förra året har Umeåklubben nu fått en stor och tung favoritstämpel på sig inför säsongen. En ny situation för laget, men enligt Kenttä är den ökade pressen ingen börda att bära.

– Just nu påverkar den ingenting. Det är kul att folk nämner oss med respekt, men det är väl inget vi tänker på i dagsläget. Sen, när det väl kickar igång och killarna kommer på plats, är det så klart något vi får prata med killarna om.

– Samtidigt är det alltid en press att spela i Björklöven. Det är inget nytt. Vi ser inte favoritskapet som en börda. Vi ser det som något bra, avslutar Kenttä.

