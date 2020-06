Draftlotteri i natt - här är förutsättningarna

Egentligen var det tänkt att NHL-draften skulle hållas den här helgen. I natt skulle någon klubbrepresentant i Bell Centre, Montréal, säga: "With the first overall pick, we are proud to select, from the Rimouski Océanic: Alexis Lafrenière". Men så blir det som bekant inte. NHL-säsongen är inte avslutad och sedan en tid tillbaka har det varit klart att NHL-draften inte kommer genomföras förrän den är det. Det lär med andra ord inte ske förrän till hösten.

Men i natt kan vi i alla fall få svaret på frågan om vilket lag som kommer få välja etta, och därmed kan välja den så upphaussade kanadensiska supertalangen. Men trots att draftlotteriet äger rum i natt är det inte helt givet att vi får veta vilka som kommer välja som nummer ett.

GENOMFÖRS I TVÅ FASER

Anledningen till det är att det fortfarande inte är helt klart vilka 16 lag som går till slutspel. Åtta lag är klara, men de övriga åtta lagen kommer avgöras via ett "play-in" i bäst av fem-serier. Eftersom lagen som inte går till det riktiga slutspelet ska vara med i draftlotteriet finns det alltså en chans/risk att något av lagen som just nu fortfarande kan vinna Stanley Cup, också kan få välja först.

Draftlotteriet kommer därför genomföras i två faser. I det första skedet av draftlotteriet, som sker i natt, avgörs vilken draftposition de sju lag som inte får spela vidare får den här säsongen, får. De lag som alltså varken är slutspelsklara eller får spela "play in".

DE HAR STÖRST CHANS

I den andra fasen, som genomförs först efter det att play-in-spelet är genomfört, får de åtta lag som missade slutspel sina positioner bestämda. Det innebär alltså att vi kanske inte får reda på vilket lag som får drafta som nummer ett förrän i fas två, om något av lagen rankat 8-15 skulle vinna lotteriet. De åtta lagen kommer symboliseras av en bokstav - och om någon av "bokstäverna" skulle få förstavalet genomförs alltså ett nytt lotteri där det avgörs vilka som de facto får välja först.

Detroit slutade sist i NHL och äger det val som har störst chans att få välja först. Rent procentuellt har dock Ottawa störst chans - eftersom de både har det näst bästa och det tredje bästa valet. De äger nämligen också San Joses förstaval efter Erik Karlsson-trejden. Storsatsande Sharks hade en fiaskosäsong och tillhörde ligans sämsta lag - vilket alltså kan bli Ottawas lycka.

Ottawa har 25 procent chans att få välja först - och det är också omkring 25 procents chans att något av lagen som åker ur i play in-rundan får förstavalet.

Så rankas lagen inför lotteriet

1. Detroit Red Wings, 18,5 procents vinstchans

2. Ottawa Senators, 13,5 procent

3. Ottawa Senators, 11,5 procent (Ursprungligen: San Jose Sharks val)

4. Los Angeles Kings, 9,5 procent

5. Anaheim Ducks, 8,5 procent

6. New Jersey Devils, 7,5 procent

7. Buffalo Sabres, 6,5 procent

8. Lag A, 6,0 procent

9. Lag B, 5,0 procent

10. Lag C, 3,5 procent

11. Lag D, 3,0 procent

12. Lag E, 2,5 procent

13. Lag F, 2,0 procent

14. Lag G, 1,5 procent

15, Lag H, 1,0 procent.

