"Vi är oroliga för allt - det värsta är om vi inte får spela"

Till att börja med: Hur kom ni fram till beslutet som ni redogjorde för igår?

– Vi har levt med den här frågan ganska länge. Vi var tidigt ute och resonerade kring olika scenarior som skulle kunna uppstå, och startade en Coronagrupp innan allting briserade. Vi såg ganska tidigt vart det var på väg. Vi startade en worst case-grupp som berättade om vad som skulle kunna inträffa, och att det fanns ett scenario som var att vi skulle behöva spela utan publik. Så det har inte kommit som en blixt från klar himmel att det kan bli så, utan något som alla var bekanta med, säger SHL:s VD Michael Marchal till hockeysverige.se och fortsätter:

– Det finns inget beslut som säger att "från och med då och då kan ni spela med publik", så det blir ett rörligt mål. Vi vinner ingenting på om vi flyttar fram SHL-starten till november, och så måste vi spela utan publik då också. Dessutom finns det sug hos alla klubbar och spelare. Alla vill börja spela och alla förbereder sig för att säsongen startar i september.

När startade ni er Coronagrupp?

– Coronagruppen startades den 3 mars. Sen gick allting väldigt snabbt och allting briserade runt den 10:e. Det gick på bara några dagar. Vi fattade ju först ett beslut om att vi skulle skjuta fram slutspelet i 14 dagar, för sen trodde vi att det skulle ha lagt sig eftersom en vanlig influensa är över på någon vecka. Så resonerade vi då. Men där gjorde vi ju helt fel bedömning. Vi visste inte att det här var något som skulle stänga ned hela världen till slut.

Fanns det några argument för att ni skulle skjuta upp SHL-starten?

– Jag måste säga att jag trodde att klubbarna skulle vara mer på linjen att vilja starta senare, eftersom det är oerhört viktigt att de får spela med publik. Det är trots allt inte vi som centralorganisation som är SHL, utan det är klubbarna. Alla klubbar vill spela med publik. Av intäktsskäl måste de spela med publik. Men eftersom det inte finns något datum där vi vet att vi får spela med publik, vi vet inte ens om vi får det den 1 januari, var alla överens om att det var bättre att komma igång.

– Dessutom har vi tre månader på oss innan allt börjar ändå. Läget kan ändras. Det kan ljusna. Vem vet, vi kanske är flockimmuna om tre månader?

Ni kommunicerade tydligt ut att ni skulle börja den 19 september, men i en intervju med SVT sade du att det kunde bli knepigt att spela utan publik då. Hur menar du där?

– Att det kan bli knepigt för klubbarna. Kör vi igång utan publik kanske de tappar 30, 40, 50 procent av sin omsättning beroende på vilken klubb vi pratar om. Det blir kännbart för alla, hur som helst. Klubbarna kommer behöva vidta åtgärder. Då måste man antingen hitta ett sätt att öka intäkterna på, eller sänka sina kostnader.

Hur mycket oro märker du av hos klubbarna, kring att säsongen kan dra igång utan publik?

– Oro... Så här: alla är medvetna om att det kan bli så, och vilka konsekvenser det kommer bli. Det är konsekvenser som klubbarna måste hantera - och där är det olika hur man kommer gå till väga. Men alla klubbar är förberedda på att de kan komma att spela ett tag utan publik och vidtar åtgärder utifrån att det blir så. Men oavsett om vi får spela med eller utan publik kommer det vara restriktioner. Det finns det redan idag. Det kommer finnas restriktioner kring hur matcherna genomförs, hur lagen reser till matcherna och så vidare. Det blir en annorlunda säsong, oavsett om vi får ha publik på matcherna eller inte.

Tomma läktare i ScandinaviumFoto: Bildbyrån/Michael Erichsen



Ishockey är en inomhussport, vilket försvårar förutsättningarna ytterligare eftersom det finns olika rekommendationer för utomhus- och inomhusidrottande. Är ni oroliga för att Folkhälsomyndigheten inte kommer vara så sugna på att ishockeyn kommer igång över huvud taget?

– Ja, vi är oroliga för allt. Det värsta är om vi inte får spela. Det blev ett litet bakslag för oss när det kom ett besked som sa att nöjesfälten inte skulle få öppna. Det hade vi trott att de skulle få göra. Det blev en liten indikator för oss. Sen hoppas vi på att fotbollen ska få komma igång med publik, för det blir också en indikator. Men vi vet ingenting om när eller om de kommer få göra det. Och med allt det i åtanke blev gårdagens beslut ännu mer självklart för oss.

Har ni redan nu någon tanke hur länge ni skulle kunna skjuta upp starten, och ändå få ihop en full säsong?

– Vi har som sagt en worst case-grupp och de har bollat med alla tankar. Däribland att starta säsongen senare. Det finns några datum framöver som vi skulle kunna starta på och ändå få möjlighet att få ihop en säsong. Men de datumen bygger på en massa antaganden och om vi skulle bestämma oss redan nu för att dra igång något av de datumen försvinner all flexibilitet som vi trots allt har just nu. Det är en trygghet vi känner att vi har just nu, men som inte skulle finnas om vi bestämde redan nu att senarelägga.

– Det finns ju också en risk att det kommer en andravåg av smittan, som gör att vi inte kan komma igång.

Krävs det ett tydligt besked från Folkhälsomyndigheten att "från det datumet får ni spela med publik", för att ni ska fatta beslutet att skjuta upp starten?

– Jag kan inte svara på det just nu utan det är något vi får avvakta med tills dess att ett besked eventuellt kommer och hur det i så fall ser ut. De är inte speciellt sugna på att ha enskilda regler för en enskild idrott. De är ganska ointresserade av idrott överlag.

Är du besviken över att ni inte får mer stöd eller att det finns en tydligare dialog med FHM?

– Nej, det kan jag inte heller säga. De är inte så insatta och har inte resurser till att göra enskilda bedömningar till varje idrott och sen får vi förhålla oss till det. Det är vi som kan vår idrott. Vi känner att vi har jättegoda kontakter med Folkhälsomyndigheten, men via Riksidrottsförbundet.

– Det jag däremot kan känna är att de hade kunnat få vara mer specifika med sina riktlinjer än de är - även om det väl är både på gott och ont.

Finns det någon krisplan för vad som händer om exempelvis två spelare i ett lag blir smittade när säsongen dragit igång?

– Det finns en krisplan för nästan alla situationer. Problemet är bara att varje tänkbart scenario föder tio nya scenarior. Men ja, det finns krisplaner för vad som ska eller kan inträffa om det blir smittspridning i ett lag. Vår säkerhetsavdelning jobbar just nu nästan enbart med att tala om för arenaägare och personer som jobbar i arenorna hur man ska skära sina brödlimpor, hur man ska duscha, hur man ska släppa in publik, hur man ska sitta i båset och sådana saker.

Örebros busschaufför var ensam publik i Monitor ERP Arena.Foto: Bildbyrån/Kenta Jönsson



Så, vad händer om två spelare i exempelvis Frölunda blir sjuka? Pausas säsongen? Tvingas de lira med juniorerna?

– Jag kan inte säga detaljerat hur det kommer bli, men vi kommer lyssna på de som kan. "Jag är inte medicinman", som Björn Eriksson brukar säga. Men jag tycker man får ha sunt förnuft och analysera hur faran ser ut. Det kan förändras om man vet och förstår hur det sprids och så vidare.

– Som det är nu ska man ju, om man själv är frisk, gå till jobbet även om man har en sjuk familj hemma. För mig låter det helt befängt. Men om vi får en smittspridning i ett lag får vi ta det då, hur det hanteras. Men det finns i alla fall en beredskap.

Till sist: Hur mycket påverkas SHL av att du ska kliva av som VD mitt i allt och ersättas av Jenny Silfverstrand?

– Ja, du. Mitt jobb har blivit extremt annorlunda mot vad jag trodde när jag tog uppdraget, kan jag ju säga. Men jag kommer vara kvar i organisationen året ut i alla fall. Förhoppningsvis kan Jenny börja någon månad innan jag slutar, runt mitten av oktober. Men funkar inte det så får jag bli kvar. Jag vill inte lämna över till henne mitt i ett brinnande inferno.

– Förhoppningsvis kan hon ta över i ett lite lugnare läge än vad jag fick. Men då var det helt andra bekymmer, skrattar Michael Marchal.

