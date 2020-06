"Han borde absolut ha en plats i Hall of Fame"

I december valdes han in i svensk hockeys Hall of Fame – och ska man tro TSN:s expert Craig Button är det bara en fråga om när, och inte om, Daniel Alfredsson även väljs in i Hockey Hall of Fame.

"Alfie" noterades för 1 157 poäng på 1 246 NHL-matcher under de 18 säsonger han spenderade i ligan.

– Daniel Alfredsson borde absolut ha en plats i Hall of Fame. Ända sedan han kom in i ligan 1995 och fram till 2010 var det bara tre spelare som producerade mer poäng än Alfredsson. Tittar man mellan säsongen 1999/00 och 2009/10 var det bara två spelare som stor för mer poäng (Joe Thornton och Jarome Iginla), säger Button i en videointervju på TSN:s hemsida.

– Under den där 14-årsperioden låg han just under en poäng per match. För mig var han en av de bästa tvåvägsspelarna i ligan. I mina ögon är han absolut en "Hall of Famer".

DELADE MENINGAR: "RÄCKER INTE TILL"

Det råder dock delade meningar om Alfredssons vara eller icke vara i Hockey Hall of Fame. Buttons kollega Frank Seravalli är inte lika såld på idén.

– Det är inga tvivel om att Alfredsson var en av de bästa tvåvägsspelarna, men när jag tittar på hans karriär så räcker det inte riktigt till. För mig är han en "almost Hall of Famer". Tittar man på hans första åtta, nio år i ligan är det inget speciellt som sticker ut. Visst, han vann Calder Trophy och blev uttagen till en All Star-match, säger Seravalli.

– Han var en bra spelare, men för mig räcker det inte till.

I dagsläget finns fyra svenska spelare med i Hall of Fame: Börje Salming, Nicklas Lidström, Peter Forsberg och Mats Sundin, där Lidström är den senaste som valdes in (2015).

I morgon kväll, svensk tid, kommer Hall of Fames urvalskommitté att offentliggöra vilka spelare som kommer att ingå i 2020 års inval i Hall of Fame.

Andra aktuella spelare för årets Hall of Fame-inval är Jarome Iginla, Shane Doan och Marián Hossa, bland andra.

