Daniel Ljunggren har varit en stabil poängplockare i Hockeyallsvenskan under ett par år nu.

De 41 poäng han sprutade in under den gångna säsongen var ett personligt rekord för 26-åringen och han delade på den interna poängligasegern med radarpartnern Johan Persson.

Medan Persson förlängt sitt kontrakt med dalaklubben är framtiden fortsatt oviss för Ljunggren. Han hoppas dock ha en ny klubbadress klar så fort som möjligt.

– Det är klart, det är inte världens bästa situation, säger Ljunggren till Hockeysverige.se.

– Samtidigt har jag varit i liknande lägen tidigare. Det hade självklart varit optimalt att ha haft klart med ett lag när säsongen tog slut så man vet var man hamnar, men jag är som sagt lite van vid den här situationen.

– Det är inte optimalt, men det är inte heller något jag tycker är jättejobbigt heller. Det är ingen panik ännu.

”KLART ATT LAG HÖRT AV SIG”

Totalt har den 26-årige centern producerat 149 poäng i Hockeyallsvenskan under de fem senaste säsongerna.

Nu har han ställt in siktet på spel i SHL till nästa säsong.

– Det är klart att jag vill spela i SHL. Sen om jag är mogen redan nu eller om man får ta något år till i Hockeyallsvenskan, det får man se. Samtidigt börjar jag bli lite äldre nu och chanserna kanske inte blir lika stora i framtiden.

– Jag tror att jag skulle göra det bra i SHL, men det är mycket som ska stämma. Det ska finnas plats och ett lag ska tycka om en, så det är svårt att säga hur det blir. Men alla vill till SHL, även jag.

Poängsuccén i Mora har så klart inte gått andra klubbar obemärkt förbi.

– Det är klart att det har varit lite lag som har hört av sig, men det är svårt för alla lag med att sätta budgetar och så där. Mycket är oklart just nu runtom i världen, så vi får helt enkelt se vad som händer.

Daniel Ljunggren.Foto: Erik Mårtensson/Bildbyrån



STORT FÖRTROENDE: ”DE HADE TÅLAMOD”

Tillsammans med Johan Persson och Emil Bejmo lyfte han Mora ur höstens källarmörker.

– Individuellt var det absolut ett stort steg framåt. Jag fick mycket förtroende redan från första början av Jeff Jakobs, tidigare Moratränare) där han sade till min kedja att vi skulle få försöka leda laget, säger Ljunggren och fortsätter:

– Vi fick verkligen våra chanser. De hade tålamod med oss, då det inte riktigt gick som vi ville i början. Vi hade ett par skitmatcher, men han sade ändå: ”Det är lugnt, kör på. Vi tror på er”. Efter det började allt rulla på.

När den hockeyallsvenska grundserien skulle summeras i början av mars fick dalalaget finna sig på en niondeplats i tabellen.



– Vi kom aldrig riktigt in i det i början. Ingenting kuggade i, utan det var väldigt krampaktigt på de flesta ställena, rent lagmässigt. Sen blev det som det blev med tränarbyte och så där, men vi fick ändå igång något slags maskineri där kring jul.

– Vi började vinna lite matcher, men vi hade förlorat för mycket mark under säsongsöppningen för att kunna hota på slutet. Det krävdes väldigt mycket energi för att vända skutan i det skedet och vi hade inte den orken som behövdes under de sista veckorna där vi verkligen behövde vinna matcher.

– På det stora hela var det en väldigt tuff säsong, det ska jag vara ärlig och säga.

De 41 poäng Ljunggren skrapade ihop var sju poäng bättre än hans tidigare personliga poängrekord i Hockeyallsvenskan.

– Jag är absolut nöjd med det. Jag fick mycket förtroende att spela powerplay och i offensiva situationer och 41 poäng är ändå ett bevis på att man gör någonting rätt. Det var absolut klart godkänt för egen del, säger Ljunggren ödmjukt.

Det är svårt att sätta fingret på något specifikt som ligger bakom poänglyftet, menar Ljunggren, men mycket av det handlar om de mentala aspekterna.

– Jag har väl börjat lära mig i vilka lägen jag kan chansa och inte. Jag har blivit bättre på att avgöra när det är mer lämpligt att försöka sig på en avgörande passning och att man faktiskt kan göra det lite oftare än man tror.

– Det är svårt att sätta fingret på något, mycket handlar nog också om självförtroendet. Sen har jag blivit ett år äldre också, så lite är det väl även erfarenhet som spelar in.

Daniel Ljunggren och radarpartnern Johan Persson.Foto: Maxim Thore/Bildbyrån



”KAN ABSOLUT TÄNKA MIG EN FORTSÄTTNING”

Även samarbetet med framförallt Johan Persson var en stor anledning till framgångarna, menar 26-åringen.

– Jag hittade en så pass bra kemi med mina kedjekamrater och framförallt kanske med Persson. Han var en duktig målskytt och gav man honom pucken visste man att ”ja, nu kan det nog bli mål här”.

– Jag tror att allt är en kombination av att jag tog kliv framåt samtidigt som jag fick spela med Persson som satte dit puckarna. Det var inte speciellt svårt att få de här ”gratispoängen”, om man säger så, skrattar Ljunggren.

Och kanske blir det ytterligare en vinter i Dalarna med strålande samspel mellan Persson och Ljunggren? För trots att målet och ambitionen är SHL-spel till hösten utesluter inte Kungsbackasonen en fortsättning i Mora.

– Mora är absolut ett alternativ. Jag trivdes skitbra däruppe. Sen var det en lite sportsligt tyngre säsong för laget och sådär, men jag kan absolut tänka mig en fortsättning där.