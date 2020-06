Karlskronas ekonomiska trassel har blivit en lång följetong. Först med klubbens existens på spel och sedan även med en indragen elitlicens. Just nu ger den kanske framförallt upphov till två frågor. Är det verkligen SÅ synd om klubben? och måste det verkligen vara ett självändamål att spela i Hockeyallsvenskan?



De allra flesta är nog överens om att arenakraven som SHL under några säsonger pådyvlade sina klubbar var skräp. Att det var fullständigt vansinne att tvinga småklubbar att bygga om hallar för många, många miljoner bara för att det var viktigt med ex antal sittplatser (som ingen ändå ville sitta på).



De allra flesta är nog också överens om att Karlskrona hamnade i skiten när de som av misstag snubblade upp i högsta ligan inför säsongen 15/16 och tvingades till de där kostsamma ombyggnationerna som till exempel IK Oskarshamn slapp på grund av slopade krav några år senare.



Men det kan ändå tyckas lite märkligt att halva hockeysverige gråter å klubbens vägnar så här ett gäng år senare när ekonomin är körd i botten och elitlicens så väl som existens är i fara.



Jag ska inte tråka ut er med att bli långrandig, excellente Daniel Enestubbe på Smålandsposten har redan skrivit bra om detta under rubriken ”Tyck synd om KHK – men gör det på rätt grunder”. Men när det läggs fram siffror om att kommunen tog 90% av byggkostnaden och att klubbens del i det så omtalade bygget var någonstans kring dryga sju miljoner blir i alla fall jag lite betänksam. I perspektiv är det bara en ganska liten del av en SHL-spelarbudget.



Man ska inte förringa den ekonomiska knipa klubben hamnat i. Det är klart att det är tufft och att corona kom som ett dråpslag som drog undan mattan under fötterna på klubben. Med all respekt för att det så klart kostar en del att vara inneboende i en så där fashionabel arena, men nog låter det ändå som att lite klokare ekonomisk hantering under de senaste åren hade kunnat lindra fallet. Att allt inte bara är illvilliga hockeybossars fel.



Jag tror snarare att det är så att Karlskrona har blivit symbolen för hur vedervärdiga de där kraven var och att det är därför känslostormarna blir så stora bland hockeyns alla tyckare nu när klubben hamnat i ekonomiskt trubbel. KHK har spelat rollen som offer på ett väldigt skickligt sätt och har opinionen i ryggen.



Jag hoppas naturligtvis innerligt att de reder ut sitt ekonomiska trassel. Att se klubbar gå under är det sista någon vill. Men frågan är om de med sin ekonomiska bakgrund inte gjort sitt i Hockeyallsvenskan? Att historien med arenakraven enkom skulle ha satt Karlskrona i skiten känns väldigt förenklat.



Nu slåss Karlskrona för att få tillbaka den elitlicens som de berövades när licensnämnden tyckte att det där med att vara obestånd i samband med prövningen inte var så lyckat. Det verkar trots de ekonomiska problemen vara ett självändamål att vara just ett allsvenskt lag (för SHL-gäng var de ju faktiskt bara på låtsas i några säsonger).



Jag ställer mig frågan: varför ska KHK åka runt och blöda i Hockeyallsvenskan när de skulle kunna frodas i söderserien?



Klubben går en intensiv kamp för överlevnad och slåss för sin elitlicens. Låt oss säga att de lyckas med båda sakerna, då skulle de komma ut utan några större ekonomiska muskler i en Hockeyallsvenska där de dessutom riskerar att behöva sätta igång utan publik i en liga med ganska svagt tv-avtal. Dessutom med en publikuppbackning (i en topparena) som väl bäst kan beskrivas som medioker när de väl får släppas in.



Jag vet inte om det låter så åtråvärt.



Faktum är dessutom att Karlskrona rent publikt inte varit en större succé i Hockeyallsvenskan än vad de var i Hockeyettan. Säsongen de gick upp i SHL snittade de 2820 åskådare i seriespelet. Efter återkomsten i Hockeyallsvenskan har det dalat betänkligt med 2583 (18/19) och 2131 (i vintras) i snitt.



Jämför det med de starka säsongerna i Hockeyettan där Karlskrona snittade 2767 i grundserien och 3120 i Allettan säsongen 10/11 och följde upp med 2859 i grundserien och 3005 i Allettan 11/12 vilket också var säsongen då de lyckades ta klivet upp i Hockeyallsvenskan.



Man kan förstås tycka att det är orättvist att jämföra korta intensiva Hockeyettan-serier med det maratonlopp som är den allsvenska grundserien, men det understryker bara grundtesen. Är det då inte vettigare att lira i ettan?



En liga där grannar som KRIF och Mörrum står redo att ta upp en eldig rivalitet med ”storebror”. En liga där småländska gäng som Nybro och Troja/Ljungby säkerligen står redo att ge sig in i ett intensivt och eldfängt topprace som skulle kunna locka folket till hallarna.



Det talas ofta, med all rätt, om att det är det lokala som verkligen engagerar inom hockeyn. Att det är de närodlade rivaliteterna som är bränslet för sporten. Kanske skulle den miljön i Hockeyettan vara en lämpligare grund för att starta om och få fart på verksamheten i Karlskrona igen än en lååång serielunk mot lag som inte berör i Hockeyallsvenskan.



Jag tror ärligt talat att det skulle kunna bli en revival för hockeyn i Karlskrona på ett helt annat sätt än vad det skulle innebära att på nåder haka sig kvar i Hockeyallsvenskan med risiga finanser.



I ettan skulle de vara jagade kungar snarare än offer och kunna leva ut sin flärdfulla poplagsstatus på ett helt annat sätt än vad de har möjlighet att göra en våning upp.



Där skulle det inte vara något synd om dem.





* * *



Att Karlskrona fråntas sin elitlicens och frågorna som uppkommer kring det snackar jag och maestro Skoglund naturligtvis om i det podcast-avsnitt (#139 Licens, kval och pengaregn) som vi släppte igår.

Dessutom blir det snack om Hockeyallsvenskans pinsamma brev till Anders Larsson, den nya kvalmekanismen med både slutspel och kvalserie som tas i bruk från och med kommande säsong och det pengaregn som Riksidrottsförbundet anordnade för coronakrisande idrottsklubbar.

Vi snackar givetvis också om några intressanta kontrakteringar. Bland mycket annat.

Ni hör podden via iTunes, Acast, i andra lämpliga poddappar (sök ”Mjörnbergs Trashtalk”) eller här: http://www.mjornberg.se/2020/06/17/139-licens-kval-och-pengaregn/