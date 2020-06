"Han tvingade mig att ta kokain på toaletten"

Liksom så många andra juniorspelare i Kanada drömde Eric Guest om att ta sig till NHL. Den kvicke centern räknades som en så pass stor talang att han i tidig ålder fick chansen att dra på sig landslagströjan och representera hemlandet i World U-17 Hockey Challenge.

Men resan mot drömmen förvandlades snabbt till en mardröm för Guest.

I ett känslosamt inlägg på Instagram berättar den nu 20-årige före detta OHL-spelaren om hur hans liv vändes upp och ned efter att ha flyttat hemifrån för att ta en plats i Kitchener Rangers, där bland andra svenska spelare som Gabriel Landeskog, Gustaf Franzén och Rickard Hugg har spelat. Han delar bland annat med sig av en historia om hur han som 16-årig rookie tvingas in på en toalett under en fest där en av de äldre ledande spelarna i laget tvingar honom och en lagkamrat att ta kokain.

– Han sa åt oss att vi inte skulle få lämna badrummet innan vi dragit varsin lina kokain, berättar Guest som fler gånger under videoinspelning måste pausa när det blir för svårt att prata.

– När man är ung i den där ligan... Då lyssnar man på vad de äldre killarna säger. De har makten, de styr över dig. Speciellt killar som är draftade och är framtida NHL-spelare. Man gör vad de säger, så är det bara.

HAMNADE PÅ MENTALSJUKHUS

Efter att Eric Guests inlägg på sociala medier blev viralt har det skapat oro, ilska och upprördhet i Kanada. Kitchener Rangers, klubben han representerade under tre säsonger, meddelade sent i går kväll via sociala medier att de kontaktat den lokala polisen om att starta en utredning. Ligan OHL har i sin tur signalerat att de kommer att starta en egen, oberoende utredning.



Eric Guest berättar i videon att det stressiga livet i OHL gjorde att han blev beroende av marijuana, väldigt sjuk av det och att han slutligen hamnade på mentalsjukhus. Förra säsongen tog han klivet bort från OHL och Kitchener Rangers och spelade i en lägre juniorliga.

– Jag skulle aldrig prata om det här om jag fortfarande spelade, för det kan man inte. Om jag sa något eller pratade om någon kring det här, då skulle alla mina chanser att spela professionell hockey vara över på en gång, säger Guest.

– Jag försöker inte prata skit om en klubb, en organisation eller något sådant. Det här är bara historien om vad jag personligen har gått igenom. Kanske kan någon få något ut av det och kan relatera till det.