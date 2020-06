KLART: Blir Cristopher Nihlstorps nya klubb

Efter några skadefyllda år, där han fick agera backup till Oscar Alsenfelt flyttade Cristopher Nihlstorp till Graz i Österrike inför förra säsongen. Men efter bara ett år där byter 36-åringen klubb igen.

Han fortsätter karriären på ett kanske något oväntat håll. Nihlstorp har nämligen skrivit på för två år med danska Rungsted Seier Capital. Rungsted vann guld 2019 och slutade fyra i serien den senaste säsongen. Slutspelet ställdes emellertid in.

Nihlstorp har vunnit SM-guld med Färjestad och Växjö och har också vunnit Calder Cup med Texas Stars under sin långa karriär. Den NHL-meriterade keepern stod förra säsongen 33 matcher med Graz, räddade 91,4 procent av skotten och släppte in ungefär 2,8 mål per match.

I Rungsted finns de svenska veteranforwardena Marcus Olsson och Mattias Persson.