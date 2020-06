Framröstad till Tjeckiens bästa spelare – för fjärde året i rad

David Pastrnak håller på att växa sig riktigt stor hemma i Tjeckien. På torsdagen fick han ta emot priset som landets bästa hockeyspelare – för fjärde året i rad. Därmed tangerar han Jaromír Jágrs tidigare rekordnotering.

Det råder ingen tvekan om att David Pastrnak har växt ut till en av NHL:s största stjärnor. Boston Bruins sniper delade förstaplatsen i NHL:s målliga med Alexander Ovetjkin i NHL:s grundserie efter att ha skjutit 48 mål på 70 matcher. Han slutade sedan på delad tredjeplats i poängligan tillsammans med Artemij Panarin efter att ha samlat ihop 95 poäng.

Föga förvånande blev den tidigare Södertälje SK-spelaren på torsdagen utnämnd till årets tjeckiska spelare. Det är fjärde året i rad som han tar hem utmärkelsen och han har därmed tangerat Jaromír Jágrs tidigare rekord. Jágr har dock vunnit priset tolv gånger om under sin långa karriär.

David Pastrnak har sedan han NHL-debuterade för Boston Bruins 2014 gjort 180 mål och 379 poäng på 390 NHL-matcher. Han draftades ursprungligen som 25:e spelare i första rundan av draften 2014.

