BESKEDET: Karlskrona flyttas ner – beviljas inte licens

Ishockeyförbundet skriver i beslutet att Karlskrona har en akut likviditetsbrist.

"Av den ingivna årsredovisningen och övriga underlag framgår att Karlskrona har en akut likviditetsbrist och att föreningen inlett ett rekonstruktionsförfarande", skriver förbundet i ett pressmeddelande.



Klubben har skulder som de inte kan betala och enligt licensnämndens bedömning är denna oförmåga inte tillfällig.

"Karlskrona har inför Licensnämndens prövning inkommit med en skrivelse i vilken föreningen förklarar att den nu har en ny plan för den långsiktiga finansieringen och att detta kan möjliggöra en ny ansökan om rekonstruktion. Det står dock klart att Karlskrona sedan en tid inte kan betala sina skulder allt eftersom de förfaller och enligt Licensnämndens bedömning är denna oförmåga inte endast tillfällig. Detta betyder att föreningen är på obestånd".



Licensreglernas krav är att en klubb inte får vara på obestånd är ovillkorligt och har sin grund i att en konkurs under pågående säsong skulle få en förödande inverkan på hela seriespelet.

KOMMER ÖVERKLAGA

Därför beviljas inte klubben inte licens för spel i Hockeyallsvenskan nästa säsong och kommer tvångsnedflyttas. Karlskrona kan överklaga beslutet till Svenska Ishockeyförbundets Appellationsnämnd senast 26 juni.

I början av av juni hade föreningen 9,9 miljoner kronor i skulder, vilket skulle hanteras i en rekonstruktion.

Skatteverket stod dock inte bakom beslutet och tingsrätten beslutade att den inte kunde genomföras. Karlskrona skulle överklaga beslutet till Hovrätten. Klubben ändrade sig däremot och jobbade istället för att få till en ny rekonstruktion.

På sin hemsida meddelade sedan Karlskrona att man kommer att överklaga förbundets beslut.

"Då vi formellt inte skickat in om en ny rekonstruktion måste naturligtvis licensnämnden formellt grunda sitt ställningstagande på nuläge och inte antagande. Vi har ett obestånd som är av temporär karaktär och vi kommer att överklaga beslutet för att säkerställa att vi har vår plats i HockeyAllsvenskan för kommande säsong.

Vi har en bra plan framöver som vi tror mycket på där vi nu har en betydligt starkare finansiering än när vi lämnade in om rekonstruktion till tingsrätten för en månad sedan.

Vi ber om ett fortsatt stöd av partners och fans som varit magiskt i dessa tider, utan er kommer vi inte framåt och vi hoppas ni fortfarande vill vara med på vår resa", skriver KHK:s klubbchef Per Rosenqvist.

