Släpper låt – för att hedra döde lagkamraten

Edmonton Oilers-centern Cooper Marody är inte bara hockeyspelare. Under sin tid på University of Michigan i den amerikanska collegehockeyn ägnade 23-åringen en hel del åt att spela gitarr, ett sätt för honom att släppa på pressen det innebar att vara hockeyspelare.

Sedan han lämnade college och skrev på för Edmonton Oilers som free agent 2018 har han tagit sin musik ett steg längre. I fjol släppte han singlarna "Behind Me" och "I Don't Deserve Her Yet".

– När jag spelade collegehockey sa reglerna i NCAA att man inte kan släppa musik eller tjäna pengar på musik, så jag använde min tid till att repa och bli bättre. Det är jag tacksam för eftersom mina tidigare grejer inte var speciellt bra, berättar Marody för Sportsnets Elliotte Friedman.

FICK EN NÄRA RELATION GENOM SIN TRO

Övandet mellan träningar, matcher och lektioner i Michigan har lett honom fram till hans största ögonblick som musiker. I morgon fredag släpper Cooper Marody nämligen en ny singel vid namn "Agape", en låt som gjorts för att hedra hans avlidne lagkamrat Colby Cave.

Cave gick bort i april, blott 25 år gammal, sedan han drabbats av en hjärnblödning. Det var en händelse som skakade om hela NHL mitt under den första tiden av coronapandemin.

Marody och Cave hade under sin gemensamma tid i Edmonton Oilers organisation, både i NHL och i farmarlaget Bakersfield Condors, bildat ett starkt band mellan varandra. Båda två var troende och hade där en gemensam nämnare som ledde till många diskussioner om livet, berättar Marody i intervjun med Friedman.

Låten "Agape" kom till efter att Colby Caves änka Emily hört av sig och bett Cooper Marody skriva den. Hon bad honom också ta med saker i texten som var djupt personliga mellan henne och hennes make.

– När hon hörde den sa hon: "Jag kan föreställa mig att Colby säger varenda ord", Jag var så glad över att höra det från henne, berättar Marody.

"FULLVUXNA MÄN HAR GRÅTIT"

Emily Cave känner sig rörd av låten.

– När jag hörde den för första gången kändes det som att Colby sa: "Emily, stanna upp och gör fantastiska saker med stiftelsen. Var stark så ses vi snart".

– Cooper gjorde ett fantastiskt jobb. Fullvuxna män har gråtit när de har lyssnat på den. Jag är så tacksam, säger Emily Cave som hoppas att Marody kommer att kunna spela "Agape" under Colby Caves begravning när den blir av efter coronakrisen.

Stiftelsen Emily Cave nämner är döpt till Colby Cave Memorial Fund. Den är skapad av familjen Cave och Edmonton Oilers för att stötta projekt som hjälper människor som drabbats av psykisk ohälsa samt oprivilegierade barn. Alla intäkter låten drar in går till stiftelsen.

Att låten släpps i morgon, 12 juni klockan 12.00 lokal tid, har också en speciell mening. Colby Cave spelade med nummer 12 på ryggen under stora delar av sin karriär.

TV: Henrik Lundqvists bästa räddningar under 2019/20