NHL-spelarna startar allians – vill utrota rasism och intolerans i sporten

Sju aktiva och pensionerade NHL-spelare vill bidra till att skapa en mer välkomnande hockeymiljö. Under måndagen meddelade de att de skapat en ny sammanslutning vid namn The Hockey Diversity Alliance med målet att utrota rasism och intolerans inom sporten.

– Det är dags för en förändring i samhället och i vår sport, säger Akim Aliu, en av initiativtagarna, till TSN.

Akim Aliu, tidigare i bland annat AIK, Karlskrona och Pantern, har tillsammans med San Jose Sharks forward Evander Kane utsetts till ledare för den nya gruppen. Med sig har de även Minnesota Wilds back Matt Dumba, Buffalo Sabres forward Wayne Simmonds, Detroit Red Wings back Trevor Daley samt den nyligen pensionerade forwarden Joel Ward och Chris Stewart, som återfunnits i Philadelphia Flyers organisation den gångna säsongen.

Tillsammans ligger de färgade spelarna bakom The Hockey Diversity Alliance, en sammanslutning som ska jobba aktivt för att "utrota rasism och intolerans inom sporten".

– Jag känner att vi har fantastiska röster som kan bidra till en positiv förändring. Vi har alla varit utsatta för rasism, alla sju av oss har hanterat det. Hockey är inte en sport som omfamnar förändring. Sporten har fastnat i tiden mer än många andra sporter, så det finns mycket att jobba med här, säger Akim Aliu till TSN.

VISSELBLÅSARE

Aliu fungerade i höstas som en slags visselblåsare kring rasismen inom ishockeyn. Han skapade stora rubriker när han på sociala medier delade med sig av sina erfarenheter från sin tid med Bill Peters som coach för Chicago Blackhawks farmarlag Rockford Icehogs i AHL. Aliu berättade att Peters, inför hela laget, hade använt rasistiska tillmälen mot honom, något som bekräftades av flera spelare i laget.

Bill Peters fick sedermera lämna sitt dåvarande jobb som head coach för Calgary Flames efter att nyheten briserat.

Efter polisens uppmärksammade mord på afroamerikanen George Floyd i Minneapolis och de vilda protester som följt i dess spår, har flera NHL-spelare uttryckt sitt stöd för den svarta befolkningen och deras utsatthet. Spelare som Tyler Seguin och Zdeno Chára har till och med deltagit i marscher mot polisvåldet.

VILL SAMARBETA MED NHL

Initiativtagarna bakom The Hockey Diversity Alliance har känt sig manade till att ta "sitt ansvar" som förebilder.

– Det här är historiskt att färgade spelare går ihop så här. Det har aldrig hänt tidigare, säger Evander Kane till TSN.

– Vi kunde inte vänta längre. Vi har fått nog av det här... Vi är förenade och vi kommer att kräva förändring. Vi kände, varför inte vi?

Sammanslutningen kommer att starta upp en webbsida och skapa insamlingar för olika former av välgörenhet närmaste tiden. Förhoppningen är man ska kunna bidra till att exponera sporten för grupper som tidigare inte ha med ishockey att göra. En annan förhoppning är att få med NHL och andra proffsligor på tåget och skapa möjligheter för personer från minoriteter att få jobb inom dessa ligor.

– Vi har många mål och det här är ingenting som kommer att hända över en natt. Men det kommer inte att hända någonting alls om vi bara sitter på händerna och inte gör någonting. Vi behöver ta ett första steg, säger Evander Kane.

We are proud to announce the formation of the Hockey Diversity Alliance 🏒✊🏿 pic.twitter.com/TAucuYJxp2



— Wayne Simmonds (@Simmonds17) June 8, 2020

