En majoritet av klubbarna i Hockeyettan har via en form av enkät låtit meddela att de om det verkligen klämmer skulle kunna tänka sig att dra igång säsongen 20/21 utan publik i höst.



Det är långt ifrån samma sak som att det kommer att ske.



Åsiktsstormarna är så klart stora, fans och klubbrepresentanter är rädda att deras klubbar ska gå på ordentliga ekonomiska smällar om de ska tvingas gå igång utan publik på läktarna. Samtidigt som några naiva debattörer låtit sig förledas av uppfattningen att det skulle gå att hämta igen merparten av tappet via försäljning av fler webbsändningar (vilket är en ekvation som inte går ihop).



Men det kanske är läge att stanna upp och reflektera lite här. För vad är det egentligen klubbarna har svarat?



Att de klubbar som faktiskt lockar stor publik till sina hemmamatcher och har mest att förlora på att lira utan åskådare i hallarna har svarat blankt nej på ställda fråga är så klart en no-brainer. Det förstår alla som klarat av i alla fall någon kurs gymnasiematte. Det räcker att ta en titt i publikligan för att skaffa sig en uppfattning om vilka som skulle ta den hårdaste smällen vid ett sådant scenario.



Men en majoritet av de 47 klubbar som ska lira i Hockeyettan till hösten (nå väl det är visst ”bara” 42 som har svarat) har förstås sagt att de kan tänka sig att starta en säsong utan publik. Dock, och det är väldigt viktigt att poängtera, med ganska påtagliga förbehåll på många håll.



De flesta har väl kommenterat att visst de kan starta utan publik, men det håller inte under någon längre tidsperiod. Sen måste supportrarna in på läktarna och spendera sina pengar i kioskerna för att det ska kunna gå att snurra verksamheten.



Hade frågan varit ställd ”hej, vad säger ni ska vi ta och lira två månader utan fans på läktarna i höst?” hade svaret med största sannolikhet varit ett unisont nej från samtliga tillfrågade klubbar.



Vad klubbarna har svarat är kort och gott att det går att starta utan publik om man ser att det bara är för en kort period, att publikinsläppet finns inom synhåll.



Frågan är då naturligtvis, finns det över huvud taget något vettigt argument för att starta utan publik?



Svaret på den frågan är ganska givet. NEJ.



Om man ser att det inte går att få in folk till en seriepremiär i mitten på september, men att det tycks finnas en brytpunkt vid månadsskiftet mot oktober, då finns det enligt min syn att se på saken ingen vits med att dra igång på utsatt tid utan publik.



Varför dra igång utan publik och vaska pengar när det lika gärna går att förskjuta säsongsstarten några veckor och få in publiken i hallarna? Det finns liksom inget rimligt argument för det. Grundserien kommer man hinna fullborda ändå om man bara komprimerar spelschemat en aning.



Jag skulle tro att får vi se Hockeyettan utan någon form av publik (det är väl inte helt otroligt att begränsning till 500 pers kommer tillbaka och det är ju alltid något) till hösten, då är det för att ett publikinsläpp ligger väldigt långt fram i tiden.



Och då kan man utifrån enkätsvaren fråga sig hur rimligt det är att dra igång över huvud taget.