Det räcker att kolla på Guldgallret-vinnarna genom i historien för att förstå att HockeyAllsvenskan är en plantskola av rang. Det är i den ligan många av de kommande NHL-/SHL-stjärnorna inleder sina proffskarriärer.

Bland tidigare vinnare hittar vi namn som William Karlsson, Filip Forsberg, Robin Kovács och Jonathan Dahlén. Förra säsongen vann Modobacken Mattias Norlinder, som nästa säsong spelar för Frölunda, priset som går till HockeyAllsvenskans bästa junior.

Vi är bara inne i juni ännu, och jag lovar att vi kommer få se en hel del utlåningar från SHL till HockeyAllsvenskan under sensommaren, hösten och vintern. Spelare som får en begränsad roll i SHL men jagar en plats i JVM-laget tenderar att lånas ut kring november och dessutom har det blivit allt vanligare att spelare som öser in poäng i juniorhockeyn får göra lite inhopp i andraligan.

I den här texten kommer jag lista tio allsvenska juniorer jag tror kommer kunna slå igenom nästa säsong. Notera att jag alltså bara listar spelare som just nu är bekräftade för någon allsvensk klubb till kommande säsong. Den här listan kan komma att se helt annorlunda ut när vi summerar säsongen i vår - men i nuläget är det kanske bland de här tio talangerna vi ser favoriterna till att vinna Guldgallret 2021.

Tio juniorer att hålla koll på

Calle Clang, mv Kristianstad (utlånad från Rögle)

Vi börjar på målvaktssidan, där det finns två riktigt spännande juniorer just nu. En av dem är Calle Clang, som rankas som en av Europas bästa målvakter i sin ålderskull och kommer draftas till hösten (eller när nu draften genomförs).

Står i skuggan av jämnårige Jesper Wallstedt i landslaget - men jag tror faktiskt Clang ligger bra till för att komma med i vinterns JVM-trupp. Wallstedt och Hugo Alnefelt är givna men där bakom finns det en lucka. Känslan är att Clang gjorde ett mycket smart karriärsdrag när han valde att lånas ut från Rögle till Kristianstad.

Dels kommer han få spela seniorhockey och förmodligen få en hel del speltid som han kommer få stor nytta av både på kort och lång sikt. Och dels kommer han spela i ett lag som gissningsvis kommer vara ganska tillbakatryckta under många matcher.

En till anledning som inte ska underskattas är att Kristianstad överlag har ett otroligt ungt lag (vilket ni kommer märka senare på den här listan) och att det komma vara en spelartrupp som vill samma sak och förmodligen kommer dra åt samma håll. Det är en faktor som inte ska underskattas.

Det här kan vara en genombrottsspelare av rang i HockeyAllsvenskan.

Kan Calle Clang slå igenom i KIK?Bildbyrån



Matteus Ward, mv, Mora

Här har vi en annan kille som nog gärna norpar åt sig en plats i JVM-truppen. Matteus Ward var SuperElits bästa målvakt förra säsongen och han går nog in i den här säsongen som favorit till att ta den tredje målvaktsplatsen i JVM-truppen.

Precis som Clang är det här en kille som lämnar juniorhockeyn och går ned i HockeyAllsvenskan - och som dessutom gör ett smart klubbval. Det kan bli så att han bildar målvaktspar med den just nu klubblösa Olof Lindbom, ett målvaktspar som i så fall lär vara tidernas yngsta i HockeyAllsvenskan, och då kommer han få mycket speltid och en utmärkt sparringpartner.

Ward spelade tre allsvenska matcher med Mora redan förra säsongen och även om han förlorade alla tre visade han verkligen att han är redo för seniorhockeyn. Det kan inte bara vara jag som får lite Samuel Ersson-vibbar över Matteus Ward? Det finns en hel del likheter mellan de två, och om Ward får samma utveckling som Ersson kommer han vara tillbaka i SHL igen säsongen 21/22.

Jag ser det inte som en omöjlighet.

William Wallinder, b, Modo

Den mest uppsnackade talangen i HockeyAllsvenskan just nu är William Wallinder. Modo har de senaste åren spottat ur sig backtalanger som blivit stjärnor i HockeyAllsvenskan, som Jesper Lindgren, Jesper Sellgren, Tom Hedberg, Mattias Norlinder och Victor Berglund. Nu är det William Wallinder som står på tur.

Av många experter och tyckare tippas han gå redan i förstarundan av sommarens draft trots att han alltjämt bara är 17 år och klarar sig på "rätt" (eller fel) sida åldersstrecket med knappt två månaders marginal, och trots att han bara gjort 18 allsvenska matcher med Modo. Men det kommer definitivt bli fler den här säsongen.

Trots sin ringa ålder gjorde han det mycket bra i SuperElit redan förra säsongen - och nog kommer han kunna dominera ganska rejält där om han inte slår sig in som ordinarie i Modo den här säsongen. Men det har han goda möjligheter att göra.

William WallinderBildbyrån



Hugo Styf, b, Modo

Hugo Styf har ett ganska skönt läge i Modo. Han är en riktigt stor talang som, precis som Wallinder, är född på andra halvan av 2002 men som kan jobba lite i skymundan eftersom Wallinder är så uppsnackad som han är.

Men trots hans ringa ålder belönade Modo Hugo Styf med ett A-lagskontrakt redan nu, trots att han bara gjort fyra allsvenska matcher. Det säger en del om hur mycket de tror på backtalangen.

Jag kan inte påstå att jag sett speciellt mycket av Hugo Styf, men det jag sett och framför alt hört av honom gör att jag inte kan undanhålla honom från den här listan. Vi får se om han slår sig in som ordinarie i Modo - det kommer bli tufft - men jag ser verkligen fram emot att få se honom kämpa om en A-lagsplats. Sen får vi se hur många matcher det blir.

Gustav Berglund, b, Västerås (utlånad från Frölunda)

Det här är en riktigt smygspännande back. Jag har hört både ris och ros om Gustav Berglund, som både beskrivs som en supertalang och som en spelare som inte lagt tillräckligt med tid på träningen eller varit seriös nog. Men nu finns det varken tid eller plats att bara leva på att man har talang. Nu ska Gustav Berglund slå sig in i seniorhockeyn.

Berglund har meriter från spel i diverse juniorlandslag och spelade förra säsongen åtta SHL-matcher med Frölunda, som han nu är utlånad från. Dessutom valdes han förra sommaren av Detroit i NHL-draften.

Det här är en spelare som skulle kunna få en Mattias Norlinder-utveckling. Vad menar jag med det? Jo, att det är en spelare som går in i en säsong ganska långt ifrån en JVM-trupp men som har alla chanser att spela sig in i den om han gör en riktigt bra höst. Surret man hör om Berglund är att han har potential att få spela powerplay i Västerås - och då kommer han onekligen få chansen att visa upp sina bästa sidor. För det är i offensiven Gustav Berglund just nu har kommit längst i sin utveckling.

Det här kan verkligen bli ett fynd för Västerås del.



Kan Detroitdraftade Gustav Berglund lyfta i Västerås?Foto: Bildbyrån



Albert Lyckåsen, b, Vita Hästen



Det här är en kille jag längtar efter att få se i HockeyAllsvenskan. Albert Lyckåsen gjorde en kanonsäsong med Linköpings J20-lag förra säsongen och gjorde 14+22 på 38 matcher i SuperElit. Han var bara två poäng bakom HV71:s mycket omtalade back Emil Andrae i backarnas poängliga.

Lyckåsen fick också chansen i det U19-landslag med spelare som gör upp om att slå sig in i nästa års JVM-trupp - och gjorde där sex poäng på fyra matcher. Så gör man ett riktigt vasst första intryck.

Albert Lyckåsen lär draftas i kommande NHL-draft och jag tror också han kommer kunna få en ganska stor roll per omgående i Vita Hästen. Det vore direkt korkat om man inte gav honom en stor roll i powerplay per omgående, och verkligen gav honom chansen att visa upp sin enorma offensiva kapacitet.

Om han bara klarar av omställningen till seniorhockey kommer det här kunna bli en stor behållning i HockeyAllsvenskan.

Max Wahlgren, fw, Kristianstad

Vi flyttar över till forwardssidan och inleder med ytterligare en Kristianstad-spelare som gör Calle Clang sällskap på listan. Max Wahlgren gör en mycket intressant flytt, tillsammans med tvillingbrorsan Joel, när han lämnar Modo för spel i den allsvenska nästjumbon.

Max Wahlgren snittade nästan en poäng per match i SuperElit (37 på 40 matcher) och gjorde 1+1 på 13 allsvenska matcher med Modo förra säsongen. Han har dessutom ett VM-guld med Småkronorna från 2018.

I ett oerhört ungt och oprövat Kristianstad kommer egentligen alla spelare anlända med ett tomt blad. Det finns få givna spetsspelare, men många som har potential att växla ut och slå igenom. Det kommer med andra ord finnas en chans för både Max och Joel Wahlgren att få roller högt upp i hierarkin om de gör det bra och visar framfötterna tidigt på säsongen.

Det här är en kille som varit en stjärna på juniornivå under hela sin karriär - och jag ser fram emot att se vad han kan hitta på när han nu lämnar Modo.

Max Wahlgren.Foto: Bildbyrån

David Karlström, fw, Almtuna

Almtuna är också en ekonomiskt ansatt klubb som bygger om och gör det med unga spelare med stor potential. En av dessa är David Karlström, som hämtats in från AIK. Forwarden har brorsan Marcus i klubben och det är knappast en nackdel när lillebror nu ger sig in i seniorhockeyn.

David Karlström gjorde det väldigt bra i AIK:s J20-lag förra säsongen och landade på 39 poäng på 38 matcher. Han fick dessutom visa upp sig i A-laget och gjorde absolut inte bort sig där heller. Bland annat levererade han två poäng på tio framträdanden.

I en ung och ganska orutinerad forwardssida kommer David Karlström ha alla chanser att få en framskjuten roll om han gör det bra. Almtuna är i stort behov av att flera spelare tar stora, kanske oväntat stora, steg och det känns som att AIK-värvningen har verktygen för att kunna slå igenom.

Isac Andersson, fw, Mora

Mora har haft en extremt tydlig värvningsstrategi till kommande säsong. Den ekonomiskt hårt prövade klubben har hämtat in mängder av spelare i åldersspannet 18 till 22 år och hoppas på att de ska kunna bära klubben nästa säsong. En av de mycket spännande spelare som hämtats in är Isac Andersson.

Andersson är lite av en doldis men var förra säsongen framträdande i SuperElit - men han gjorde det också bra på seniornivå i Ettanklubben Hanhals. På sju matcher i Hanhals gjorde 18-åringen fem poäng. Det är inte fy skam för en så ung kille, som gjorde sina första seniormatcher. Det ger sannerligen förhoppningar om att han, med en bra sommarträning, ska kunna leverera för Mora i HockeyAllsvenskan också.

Men det var framför allt i Frölundas juniorlag Andersson visade framfötterna förra säsongen. De 25 mål han gjorde var bara fyra färre än SuperElits skyttekung Elmer Söderblom och de 49 poängen han gjorde var åttonde flest i serien. Då ska vi också komma ihåg att han var underårig.

Andersson var med och vann U18-VM med Småkronrona 2018 - och det ska bli ruggigt spännande att se om han kan spurta in i Tomas Monténs VM-trupp och jaga medaljer med Juniorkronorna också.

Isac Andersson.Foto: Bildbyrån/Tobias Sterner

Lucas Edmonds, fw, Kristianstad

Det här är en doldis - men jag tror att han kan bli en av HockeyAllsvenskans sensationer nästa säsong. Jag har redan nämnt det ett par gånger, men det tål att upprepas: Kristianstad har värvat extremt ungt och kommer "tvingas" ge sina unga spelare chansen att slå igenom. Därför är det ett smart klubbval av spelare som Calle Clang, bröderna Wahlgren och inte minst Lucas Edmonds.

Edmonds gjorde braksuccé under sitt enda år i Växjö. Han slutade femma i SuperElits poängliga på 51 poäng (22+29) på 44 matcher och hade ett närmast identiskt poängsnitt som tidigare nämnda Isac Andersson. Han fick också chansen att dra på sig Växjös matchtröja i SHL men utan att få speltid.

Det som också är intressant med Lucas Edmonds är att han debuterade i HockeyAllsvenskan redan säsongen 2018/2019 i Karlskrona. Då gjorde han tre poäng (1+2) på tio matcher och visade att han redan då klarade av att leverera på allsvensk nivå. Nu, två år senare, ska det bli mycket spännande att se vad den Kanadafödde forwarden kan hitta på i Kristianstads tröja.

Kan det bli en spelare som skräller sig in i Juniorkronorna?

