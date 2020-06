Debuterade för 15 år sedan - nu kan han tvingas lämna

– Jag vill fortsätta spela, säger han till The Detroit News.

Under säsongen hade han en förlustsvit på hiskeliga 20 matcher. Totalt vann han två av 27 matcher under säsongen, släppte in fyra mål i snitt per match och räddade 88 procent av skotten.

Men trots den på många sätt bedrövliga säsongen är Jimmy Howard inte redo att avsluta sin karriär ännu. Han sitter på ett utgående ettårskontrakt, värt fyra miljoner dollar, men hoppas få stanna i Red Wings.

– Jag vill fortsätta spela. Den här säsongen lämnade en bitter smak i munnen. Jag vill gå ut där och visa alla jag jag fortfarande kan spela i den här ligan. Jag vet att jag är kapabel till det, säger 36-åringen till The Detroit News och fortsätter:

– Jag älskar den här staten, den här staden och det är hemma för oss nu. Jag skulle vilja avsluta min karriär som en Red Wing.

TREDJE FLEST SEGRAR

Howard har vunnit 246 av 543 matcher i Detroit, som han draftades av redan 2003. Debuten kom redan säsongen 05/06 och han fanns med i periferin under klubbens två Stanley Cup-finaler 2008 och 2009 och senare var han förstemålvakt under flera år. Hans 246 segrar är tredje flest i klubbens anrika historia.

Nu har Red Wings missat slutspel fyra år i följd och är inne i en ombyggnadsfas. Med det i åtanke är Howard beredd på att han kan ha gjort sitt i klubben.

– Jag har varit med tillräckligt länge för att förstå att det kommer en tid då man måste gå skilda vägar. Om det är den vägen vi måste gå nu så är jag mentalt förberedd på det. Jag och min fru har pratat om det och om så blir fallet blir det så, konstaterar han krasst.

