Johan Hedberg har suttit fast i USA på grund av Corona-pandemin i väntan på att kunna flyga hem till Sverige. Då har landet förfallit i kaos med upprepade protester mot den amerikanska poliskåren efter George Floyds död. För hockeysverige.se ger Hedberg sin syn på de nuvarande händelserna i USA.

– Jag känner ett obehag för hur illa det är med allt från den högsta toppen i det här landet till att det får fortgå med det ras-samhälle som faktiskt finns. Otvivelaktigt är det orättvisor i landet och jag blir faktiskt lite illamående av det, säger den nye Mora-tränaren.

I början av maj presenterade Mora Leksands-ikonen Johan Hedberg som klubbens nya tränare kommande säsong. Än så länge har han dock inte fått lämna Los Gatos i utkanten av San José för att resa till Sverige och för att ta sig an sitt nya uppdrag, men nu tycks det vara nära att han och familjen får sätta sig på planet mot Sverige och Mora.

– Det är sagt att jag ska flyga hem den 11 juni. Så fort jag får tillfälle att träffa laget så kommer jag göra det, vilket förhoppningsvis kommer bli under närmsta veckorna om inget annat kommer i vägen, berättar Johan Hedberg som är i full färd med att packa ihop familjens ägodelar i deras hus i Kalifornien för flytt till Mora.

USA har haft några riktigt tuffa veckor. Först har Covid-19 slagit till med råge både där och övriga världen. Dessutom har det varit massiva protester runt om i landet mot polisvåldet mot framförallt svarta personer. Givetvis har den tidigare landslagsmålvakten också märkt av detta.



– När det gäller Corona är det just nu här lite liknande Sverige. Kurvan går åt rätt håll och det kom nyss upp att dom kommer gå in i en ny fas här på fredag. Exakt vad det innebär har jag inte hunnit läsa på om ännu.

– Annars är det munskydd på inne i mataffärerna och restaurangerna är stängda förutom ”take out”. Så har det varit under två, tre månader.

– Det har varit ganska dött här, men nu har det givetvis blivit ett annat liv här borta med det som hänt senaste dagarna. Peppar, peppar ta i trä, det har inte varit helt in på knuten hos oss, men det ska vara en demonstration imorgon (läs: idag) som alla hoppas ska bli fredlig.

Hur tänker du kring upploppen som varit runt om i USA senaste veckan?

– Jag känner ett obehag för hur illa det är med allt från den högsta toppen i det här landet till att det får fortgå med det ras-samhälle som faktiskt finns. Otvivelaktigt är det orättvisor i landet och jag blir faktiskt lite illamående av det.

– Nu är det främst protester mot poliskåren och att man där måste få till en riktig förändring. Jag tror också att dagens ungdom som växer upp i det här också ser hur jäkla fel det är. Det är främst generationen före dom som begår skiten. Klart att det finns hopp, men det måste också bli en förändring i ledarskapet.

”VILL VARA MIG SJÄLV SOM LEDARE”

Johan Hedberg lämnade ett målvaktstränaruppdrag i Albany Devils 2015 för att flytta till San José. Där har han haft olika tränaruppdrag, men främst varit målvaktscoach fram till det att han fick lämna sitt uppdrag under säsongen.



– Jag har under den här tiden suttit som assisterande och målvaktstränare. Målvaktsbiten har varit mitt främsta jobb. Sedan har jag varit med och hjälpt till på andra bitar som ”penatly kill”, ”powerplay” och fem mot fem-spel med olika uppgifter.

– Jag känner att jag har fått en ganska bra överblick över allas uppgifter. Det har varit otroligt lärorikt samtidigt som jag haft duktiga ledare runt om mig. Folk som jag har kunnat lära mig från både på ledningen med Doug Wilson i spetsen till Peter DeBoer och övriga väldigt kompetenta tränare.

– Det har varit en bra resa. Även om den slutade tråkigt har vi haft väldigt mycket kul tillsammans.

Jag förstod nog inte hur mycket mer tid det tar att vara tränare än spelare när jag själv spelade – det är verkligen ett dygnet runt jobb



Förra NHL-målvakten tar också med sig flera viktiga erfarenheter från tiden i San José till sitt nya jobb som huvudtränare i Mora.



– Professionalism, förberedelser och en förståelse för vilket engagemang som krävs för att få till en bra produkt. Jag förstod nog inte hur mycket mer tid det tar att vara tränare än spelare när jag själv spelade.

– Det är verkligen ett dygnet runt jobb. Är du spelare tänker du såklart på hockey, men då finns det ändå tid att koppla av då du kommer hem och kan lägga hockeyn åt sidan.

– Som ledare är det alltid någonting man ligger och funderar på, något man kunnat göra annorlunda eller göra annorlunda dagen efter eller planera framåt. Som spelare hade man mest sig själv att hålla koll på, men som ledare ska du se till att det fungerar för 20 man.

Kan du ta med det här in i ditt ledarskap i Mora?

– Ja, absolut. Jag kommer ta med mig erfarenheterna jag upplevt och vad jag lärt mig av mina kollegor och coacher jag haft under åren. Av dom kommer jag ta en hel del saker jag tycker är bra.

– Sedan kommer jag vara väldigt noga med att skaffa mig ett eget ledarskap. Jag har haft ledare som inte varit sig själva. Det är något som man som spelare ser igenom väldigt tidigt. Då tycker jag att man tappar respekten ganska fort.

– Jag vill vara mig själv som ledare. Med dom erfarenheter jag fått med mig under åren hoppas jag att det ska fungera och bli en bra mix.

”JAG VAR FÖR DÅLIGT HELT ENKELT”

Du fick lämna dina uppdrag i San José tidigare under säsongen, vad bottnade det i?

– Jag var för dålig på mitt jobb helt enkelt, säger Johan Hedberg med ett skratt och fortsätter:

– Vi gick risigt som lag och alla, förutom coachen som tog över, fick gå. Så är det i den här sporten. Fungerar inte laget så… Vi hade förhoppningar om att vara mycket, mycket bättre än vad vi var. Bland annat hade vi sajnat Erik (Karlsson) på ett nytt kontrakt, långtidskontrakt på Evander Kane och så vidare.

– Ledningen och även vi själva tyckte att vi borde nått ett bättre resultat än det vi fick ut. När det inte infriades så blev det såklart förändringar.

Hur ser du på Erik Karlssons säsong?

– Hans säsong var tuff eftersom han fått så många skador. Det finns stunder då han är bäst i världen och imponerat enormt med sin kapacitet.

– Jag har suttit som ”eye in the sky” med headset på matcherna. När han varit på isen har jag suttit och kliat mig i huvudet och tänkt ”hur gick det där till?” Erik är en av dom spelare som gör att folk betalar för att se hockey.

– Nu hoppas jag att han kan få vara frisk och hel. Får han lite tid att läka ihop sig och en bra sommarträning kommer han nog då säsongen drar igång igen vara lika bra som han alltid varit.

Först tänkte vi testa Europa, men när det här med Mora kom upp, ju mer jag tänkte på det desto mer rätt kändes det



Efter att fått lämna San José har Johan Hedberg sökt efter nya utmaningar, vilket alltså landad i att han kommande säsong kommer att träna och coacha Mora tillsammans med gode vännen Örjan Lindmark och målvaktstränaren Peter Iversen.



– Det var ett ganska bra läge att testa på något nytt. Vi har en dotter som redan är hemma i Sverige och två andra här. Först tänkte vi testa Europa, men när det här med Mora kom upp, ju mer jag tänkte på det desto mer rätt kändes det.

– Det är nära hemma (Leksand), stabilitet med skolgången för vår dotter samtidigt som det är en otroligt kul utmaning och en fin förening. När alla dom här variablerna lades ihop kändes det som att det här var vad jag ville jag göra.

– I februari var vi inte helt inställda på att åka hem till Sverige. Det var först när diskussionen med Mora började, att det kanske fanns en öppning där.

– Efter varje samtal jag haft med Peter Hermodsson har det känts mer och mer rätt. Han, Peter Iversen och alla andra i Mora har gjort ett otroligt gott intryck på mig.

När du växte upp hemma i Leksand kunde du då tänka dig att du en dag skulle bo i Mora och dessutom vara lagets tränare?

– Nej, det var ingenting jag gick och funderade på direkt, skrattar Johan Hedberg och fortsätter:

– Samtidigt har jag alltid haft en liten fascination och varit imponerad över hur Mora med små medel alltid fått ihop ett slagkraftigt lag. Man gör saker rätt, utvecklar människor, spelare och föreningen.

– Dom har åkt jojo på samma sätt som Leksand gjort senaste fem, sex säsongerna, man går upp, satsar på att hålla sig kvar, åker ur…

– Mora känner också att det är dags att börja göra saker rätt igen. Mora är en stolt förening som går sin egen väg, har en stor integritet i det man gör och tror på sig själva.

MORA SKA SPELA NHL-HOCKEY

Vad gör att du idag känner dig mogen att ta klivet in som huvudtränare?

– Det är naturliga steget efter att ha varit assisterande tränare. Nu har jag varit assisterande på den högsta nivå i världen. Jag känner att jag fått så pass mycket erfarenhet av det att jag känner mig mogen för att testa mina idéer på ett eget lag.

– Absolut finns det saker jag behöver lära mig. Jag har aldrig styrt en bänk eller matchcoachat. Däremot har jag spenderat en hel del tid på isen och i båset som spelare för att veta hur en bänk fungerar. Vi har några träningsmatcher på oss att finslipa så det också kommer att fungera.

Blir det en NHL-influerad hockey vi kommer få se Mora spela kommande säsong?

– Det kommer bli ganska influerat av hur vi spelade med Sharks. En hel del av den forechecking vi använde där kommer vi använda oss av i Mora.

– Jag vill att vi ska ha väldigt mycket puck och tydliga i vår struktur. Jag tror mig veta att killarna kommer vara taktiskt förberedda på vart dom ska vara på planen och vad som kommer hända i nästa skede.

– Det är också en del av sakerna jag lärt mig av gänget jag jobbat med här, just det tekniska, taktiska och in-nötandet av dom detaljerna. Ju mer du vet hur du ska spela desto effektivare och snabbare kan du spela.

– Vi kommer vara ett hårt forecheckande och skridskostarkt lag som kommer vara jobbiga att möta varje kväll.

När kommer vi se derbyn mellan Leksand och Mora igen?

– Svårt att säga. Jag hoppas Leksand och Thomas Johansson fortsätter på den man börjat bygga på och blir ett stabilt SHL-lag. Svensk hockey mår bra av att ha Leksand där.

– Sedan hoppas jag att om inte allt för många år vi kan ha två dalalag i högsta serien. Jag tror att det skulle vara bra för dalahockeyn men framför allt för svensk hockey. Det är ändå två anrika klubbar som drar intresse medialt när det är derbyn och så vidare.

Foton på Johan Hedberg: Ronnie Rönnkvist.

Foton från USA: Joel Marklund/Bildbyrån



