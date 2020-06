Just nu befinner sig svenske backveteranen Anton Strålman hemma i västgötska Tibro och förbereder sig för NHL:s potentiella återupptagning av säsongen senare under sommaren. Just nu är NHL:s plan att de 24 lagen ska samlas i en eller två städer, där spelarna sedan kommer att masstestas för att på så vis kunna säkerställa ett slutförande av säsongen.

För många är NHL:s besked att man tänker slutföra säsongen ett välkommet sådant, men den 33-årige svensken är mer tveksam. Strålman lider av sjukdomen bronkiektasier som gör att han tidigare har drabbats av många lunginflammationer.

"INTE SÄKER PÅ ATT DETTA ÄR RÄTT VÄG"

De senaste åren har sjukdomssituationen blivit bättre för svensken, men oron kvarstår.

– Det skulle vara fruktansvärt om vi flyger till hubbstäderna, drar igång matcherna och så kanske en som arbetar i arenan blir sjuk. Det handlar inte enbart om de 50 personerna i lagen, det är många som måste vara där för att allt ska vara möjligt, säger Strålman till The Athletic.

– Tänk om någon blir sjuk och potentiellt dör av den orsaken, vem bär ansvaret? Och är detta något jag vill vara en del av? Det handlar om hälsan, inte bara min utan för alla som är involverade. Det väcker en hel del frågetecken. Och om vi gör det, vilket pris är vi beredda att betala? Jag är inte säker på att detta är rätt väg.



"MAN SKA VARA OROLIG"

Osäkerheten kring hur hans lungor skulle reagera på det nya coronaviruset är påfrestande.

– Man ska vara orolig. Det finns många olika sätt att se på detta. Jag vet att alla vill att hockeyn ska dra igång igen, men samtidigt måste vi ta det säkra före det osäkra. Jag kan inte förneka att det känns besvärligt. Även om många spelare är unga och friska så är jag säker på att det finns en del spelare som har underliggande sjukdomar precis som jag. Jag vet inte hur min kropp kommer att reagera om jag får viruset, säger Strålman.



Vidare i den långa intervjun med The Athletic berättar 33-åringen att han förmodligen kommer att åka över själv till Nordamerika om hockeyspelandet skulle återupptas, samtidigt som frun Johanna och parets fyra barn stannar kvar i Sverige.

