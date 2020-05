Ingen återkomst till Sverige för stjärnmålvakten

Tidigare i veckan rapporterade Västerbottens-Kuriren att hockeyallsvenska Björklöven hade Skellefteås tidigare stjärnmålvakt Joni Ortio på sin målvaktsradar inför den kommande säsongen.

Sportchefen Per Kenttä medgav att Ortio fanns i hans medvetande, men att Umeåklubben förmodligen skulle ha svårt att konkurrera med mer pengastinna ligor.

– Vi vet om att han finns på marknaden men där är det säkert högre ligor och klubbar som lockar, sade Kenttä till VK.



Nu får Kenttä rätt.

BLIR KONKURRENT MED SVENSKEN

Under fredagsförmiddagen meddelande den kazakiska KHL-klubben Barys Nur-Sultan att Ortio tecknat ett ettårigt avtal med klubben.



Barys blir därmed Ortios andra KHL-klubb i karriären. Han har tidigare representerat Vitjaz Podolsk, då han efter sin tvååriga sejour i Skellefteå lämnade Västerbotten för spel i den Moskva-baserade klubben.

Den gångna säsongen spenderade 29-åringen i Rikard Grönborgs Zürich, där han noterades för en räddningsprocent på 91,7 procent samt i snitt släppte in 2,38 mål per match under de 21 matcher han vaktade Zürich kasse.

I Barys blir Ortio lagkamrat och konkurrent med svenske veteranmålvakten Henrik Karlsson som tidigare i våras förlängde sitt kontrakt med den kazakiska klubben.