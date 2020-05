Landslagsprofilen: De är tidernas bästa forwards

Håkan Södergren har fått en grann uppgift av hockeysverige.se. Här ska den tidigare landslags- och djurgårdsprofilen utse tidernas tio bästa anfallare. Take it away!

Vilka är världens genom tiderna bästa forwards?

Givetvis en nästan omöjlig fråga att svara på med tanke på hur spelet utvecklats under åren. Men en som kan ge en bra bild av läget är Håkan Södergren, en ikon inom svensk hockey och inte minst i hans Djurgården där han var med om att vinna fyra SM-guld. 60-åringen från Rosersberg var även med om att vinn VM-guld 1987 i Wien och jobbar sedan lång tid tillbaka som tv-expert hos Viasat med bland annat fokus på NHL.

Hockeysverige.se bad Södergren plocka ut vilka han ser som tio bästa anfallarna genom tiderna.

– Att endast ta ut tio stycken ”toppforwards genom tiderna” är lite som att lägga huvudet till rätta i giljotinen och sen skrika "släpp bromsen!" Det känns lite respektlöst samtidigt som oron att missa någon ligger och maler i bakhuvudet. Men har jag gått med på att lägga huvudet på stupstocken är det bara att köra på, skrattar Södergren.

Så här kommer hans topp tio lista på centrar/forwards jag beundrat, mött eller sett dominera matcher eller genomföra diverse magiska hockeybedrifter.

1) Wayne Gretzky

”Tror dock ingen opponerar sig mot att denne magiker och hockeyikon besitter plats nummer ett på min (och antagligen alla andras lista).

En europeisk kanadensare som revolutionerade ishockeyn på isen men vars betydelse utanför isen troligtvis var ännu större. För hur viktig var inte 99; an för att popularisera ishockeyn i USA genom sina insatser på västkusten (Los Angeles) och på östkusten (New York Rangers).

Tyvärr kommer vi nog aldrig få uppleva en sådan karismatisk, skicklig och speciell hockeyspelare som Wayne Douglas Gretzky igen. The Great One…”

Wayne Gretzky.Foto: Bildbyrån



2) Mario Lemieux

”Den enda spelare som kunnat hota det 'The Great One' på hockeytronen, var denna franskkanadensare som mycket bildligt och passande kallas 'The Magnificent One' i Pittsburgh.

En maskin på isen som trots skador och allvarlig sjukdom klarade av att bygga upp en Pittsburgh Penguins-organisation till en vinstmaskin på isen och samtidigt rädda klubben genom sina ägar- och managementintressen.

Under Canada Cup 1987 var 66:an helt enorm och magnifik och överglänste 99:an på många sätt.”

Mario Lemieux.Foto: Bildbyrån



3) Gordie Howe

”Ishockeyvärldens 'grand old man' som med sina spetsiga armbågar och hänsynslösa spelstil, mot andra och sig själv, inte utan anledning kallas för 'Mr Hockey'.

Gordie Howes karriär spände över mer än 30 säsonger i professionell hockey och han personifierade mer än någon annan begreppet 'vinna till vilket pris som helst'.

"The Gordie Howe Hat Trick" visar ju tydligt på vilken typ av spelare Gordie Howe var.

Att han dessutom lär vara den enda spelaren i professionell hockey (NHL/WHA) som spelat med sina söner ger ju bara legendstatusen extra tyngd.”

Gordie Howe.Foto: Bildbyrån



4. Valerij Charlamov

”Min ungdoms hockeyidol. Tyvärr blev hans karriär alltför kort. Men Charlamov var artisten, akrobaten och hjulet som den första och mest legendariska CCCP-femman med Michailov-Petrov-Charlamov kretsade runt. Kort klubba, enorm balans och fart på skridskorna samt tempoväxlingar som fick alla världens hockey-backar att se stappliga ut. Valerij Charlamov var sin generation bästa ishockeyspelare, oavsett nationalitet.”

Valerij Charlamov, Vladimir Petrov & Boris Michailov.Foto: Imago Sportfoto



5) Sergej Makarov

”Hur mycket har jag inte…

Svurit över

Slagit på

Hakat i armvecket

Slashat över armarna

… och beundrat Sergej Makarov.

Makarov var Charlamovs arvtagare och motor i nästa generations CCCP-femma, The KLM-line. När inte Krutov orkade eller Larionov klarade så tog alltid Makarov tag i taktpinnen och drev upp tempot. Då kom det alltid en solorush med åtta åkriktningsförändringar och tre, fyra dragningar samt en avslutande målpassning till nån av de fyra andra i superfemman.

Min åsikt är att utan Makarov var denne kvintett definitivt försvagade och helt mänskliga att spela mot. Problemet var dock att Makarov sällan var borta när Tre Kronor stod för motståndet.”

Sergej Makarov. Foto: Bildbyrån



6) Jaromír Jágr

”Det eviga trädet. Hockeyfrisyrens okrönte Kung. Tjeckiens bäste hockeylirare genom tiderna och mannen som lever ishockey 24/7x365.

Stor, stark, graciös, konstruktiv, impulsiv, kreativ men framför allt en passionerad hockeyälskande pojke. För så känns det, en man som vägrar växa upp och gå från pojke till man. Han lever i sin egen dröm där han att alltid kommer kunna spela hockey på elitnivå.

En pojke som vunnit allt men fortfarande har en låga som brinner för ishockey.”

Jaromir Jágr.Foto: Bildbyrån



7) Mike Bossy

”Det finns en magi över dubbelsiffror. Och här har vi han som satt #22 på kartan över dubbel-tvåan. Ishockeyhistoriens bästa målskytt, som ingen egentligen klarar att beskriva på annat sätt än – målskytt. Hade egentligen ingen annan stark sida på hockeyplan än målskyttet. När andra spelare siktade på att nå upp till 50 gjorda mål per säsong strävade Mike Bossy mot att aldrig göra färre än 50 mål per säsong.

Legendarisk avslutare i en av NHL hockeyns mest kompletta ”femma” någonsin.

Denis Potvin-Stefan Persson; Clark Gillies-Bryan Trottier-Mike Bossy, New York Islanders-dynastins förgrundsfigurer.”

Mike Bossy.Foto: Bildbyrån



8) Mats Sundin

”Jag hade förmånen att följa Mats Sundins karriär från TV-pucken till Tre Kronor, vidare till Québec, Toronto fram till de sista skären i Vancouver.

En fantastisk hockeykarriär som jag, trots avsaknaden av en Stanley Cup vinst i cv:et, rankar som Sveriges bäste hockeyforward genom tiderna. Att dominera en av världens hockeymetropoler, Toronto, som 'Sudden' gjorde under 13 NHL-säsonger, är inte bara imponerande utan sensationellt stort gjort av en spenslig tonåring från Sollentuna.

Ännu mer imponerande var kanske Mats patenterade backhand. Utan att ha siffror på det eller statistisk grund för det, så undrar jag om inte Mats Sundin gjorde nästan hälften av sina 602 mål på en backhandslyftning.”

Mats Sundin.Foto: Bildbyrån



9) Teemu Selänne

“The Finnish Flash. Jokern från Jokerit som fortfarande har rekordet för flest mål någonsin som ”rookie” i NHL (76). Eleganten, skarprättaren, speedkulan. Mannen som åker lika fort på skridskor som han kör på vägarna i Finland och Kalifornien. En högerskytt som länge var en av de sista i världstoppen som spelade med träklubba. Självklart var det en Koho från Forssa i Finland.

21 NHL säsonger hann Helsingforsbördige Teemu med innan han lade skridskorna på hyllan.

Finlands främste hockeyspelare genom tiderna.”

Teemu Selänne.Foto: Bildbyrån



10. Peter Mattias Forsberg

"Världens tjurigaste ångermanlänning? Ja, det är frågan men antagligen också svaret på varför nummer 21 Forsberg blev den gigant OCH Dr Jekyll och Mr. Hyde på hockeyplan som han var.

Är det någon svensk som kommer i närheten av epitetet 'Mr. Hockey'(se plats 3) och de egenskaperna är det Peter Mattias Forsberg. Lika elegant som han kunde dribbla motståndarnas backar i det ena momentet lika råbarkad och hänsynslös kunde han vara i moment därefter för att komma åt pucken (eller motståndaren). En sann vinnarskalle (vad det nu än är?) som har en meritlista lika lång som doften från en middag på Ulvön en augustikväll.

Peter Forsberg är kanske den ishockeyspelare i världen som lyckats fusionera de två hockeystilarna från Nordamerika och Europa bäst av alla som försökt det.

Örnsköldsviks bästa hockeyspelare, och det säger inte lite det…”

Peter Forsberg.Foto: Peter Krüger/Bildbyrån



– Så, då var det gjort. De 10 bästa ishockeyforwards jag sett, mött eller upplevt genom mina 61 år. Smaken är som baken, som det heter, men det här ser ju inte så pjåkigt ut om jag får säga det själv. Det enda jag ångrar är att jag inte får in Jonas Bergqvist, Anders "Masken" Carlsson, Tommy Mörth eller Jens Öhling på den här listan. Det var de värda med tanke på vad de gjorde för min hockeykarriär, avslutar Håkan Södergren.

