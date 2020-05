Det lär inte ligga så där väldigt långt in i framtiden innan vi får ett hum om hur klubbarna ställer sig till att dra igång utan publik i höst. Hockey kan förmodligen spelas även om coronasmittan finns kvar i samhället. Frågan är hur omgivningen skulle ställa sig till det?



Jag vet inte om ni läser gotländsk lokalmedia, förmodligen inte. Men ni minns hur det lät inför påsken när upprörda stockholmare grät ut i de större publikationerna om hur de kände sig som parior när de åkte till sina sommarhus på Gotland.



Kort och gott hur gotlänningarna tittade snett på de potentiella smittbärarna som kom från fastlandet med risken att besudla deras älskade ö.



Det där verkar ha fortsatt. I veckan har Hela Gotland skrivit om Häxjakten på deltidsgotlänningar. Det finns en Stoppa Färjan-grupp på Facebook och stämningen verkar vara, well, inte direkt på topp. Det finns folk på Gotland som inte direkt tar emot folk från fastlandet med öppna armar.



Det där väcker en tanke. Låt säga att hockeysäsongen drar igång igen som det är tänkt i september (med eller utan publik) trots att smittan på ett eller annat sätt fortfarande finns kvar i samhället.



Hur skulle den här militanta gruppen av fastlandshatiska gotlänningar se på Visby/Roma som var och vartannat veckoslut skulle sätta sig på båten till den pestsmittade huvudstaden för att spela matcher och sen återvända till ön igen som om ingenting hade hänt? För att dagen därpå gå till sina jobb och röra sig i samhället precis som vanligt.



Är man rädd för att smittan ska färdas till Gotland borde ju just konstant tur och retur-resande spelare i en fysisk kontaktsport utgöra en skapligt stor risk. Skulle hetsjakt på besökande turister och deltidsgotlänningar bli hetsjakt på hockeyspelare då?



Jag ställde frågan till Visby/Romas klubb- och sportchef André Lundholm. Han tar det med ro.



- Det finns säkert någon som kommer tycka att vi inte ska åka till Stockholm och spela matcher, det kan nog finnas några, men dem kan vi nog hantera, säger han och fortsätter:



- Det finns ett fåtal personer som håller på. De har varit och fotat och ifrågasatt folk i butikerna, ”du är väl inte härifrån, vad gör du här?”. Jag kan inte säga antalet men jag skulle gissa att det är färre än 20 personer. Det är ingenting som bekymrar mig för fem öre, det är bara synd att de fått för stor uppmärksamhet, det är absolut inte representativt för Gotland som stort.



Med andra ord, ingen paria-stämpel på Visby/Roma om säsongen skulle komma igång. Men för Visbys del helst inte utan publik.



- Pratar vi om vad vi vill så nej det vill vi inte, ur vårt perspektiv tycker vi inte att man ska spela utan publik en hel säsong. Den här frågan är otroligt komplex, säger Lundholm.



Hur klubbarna ställer sig till att sätta igång säsongen i höst även om det skulle bli utan publik på läktarna borde vi ha ett ganska gott hum om ganska snart. I veckan var det deadline för en enkät i frågan som Hockeyettan skickat ut till sin medlemmar.



Svaren på den ska vara vägledande för hur Hockeyettan föreslår förbundet att saken ska hanteras. Några av uppläggen på hur en säsongsstart skulle kunna bli av kommer vi säkert att behöva återkomma till inom kort.



* * *



Under förmiddagen gick Örnsköldsvik ut med att man kontrakterat backen Melker Persson inför kommande säsong. Ett bra nyförvärv får man väl säga. 23-åringen har varit en kompetent defensiv kugge i söderserien de senaste säsongerna då han representerat KRIF och nu senast Tyringe.



Ett litet problem bara. Persson skrev tvåårskontrakt med Tyringe inför säsongen som gick.



När jag frågade sportchefen Filip Steensbjerre om saken under dagen blev han lite tagen på sängen.



- Vi har kontrakt över nästa säsong, sen givetvis har vi en dialog som vi har med alla andra, men vad jag vet ska han spela i Tyringe nästa säsong som det är i dagsläget. Det var nyheter för mig, sa han.



Här undrar man ju minst sagt vad det är som har hänt och var egentligen fnurran på tråden finns.



* * *



Det kom som en liten bomb på onsdagskvällen att forwarden Lukas Söderlund bestämt sig för att stanna kvar i toppsatsande Mariestad även kommande säsong.



Jag hade ärligt talat, precis som många andra, räknat bort honom från spel i Hockeyettan kommande säsong. Det mesta talade för att Hockeyallsvenskan var destinationen som gällde. Anbud saknades inte.



Men ynglingen med det utpräglade målsinnet har tagit annorlunda vägar förr (exempelvis seniorspel i Grums istället för en satsning på SuperElit) och nu väljer han att stanna i Hockeyettan och Mariestad för att han trivs och känner ett stort förtroende. I det långa loppet kan det visa sig vara ett väldigt klokt beslut.



Och för Hockeyettan som liga och Mariestad som lag är det naturligtvis jättepositivt att en sådan storskytt väljer att stanna kvar.