Svensken ryktas vara på väg bort från NHL – placeras i Ryssland

2018 utsågs Lawrence Pilut till SHL:s bästa back. Då hade han gjort 38 poäng för HV71 och spelat till sig en landslagsplats. Framgångarna ledde till ett NHL-kontrakt med Buffalo Sabres, där han under de senaste två säsongerna spelat 46 NHL-matcher och ytterligare 67 i AHL.

Nu är smålänningens kontrakt med Sabres på väg att löpa ut och enligt uppgifter från Ryssland finns det stort intresse för den skicklige backen där. Traktor Tjeljabinsk ska vara ett av lagen som vill ha Pilut, uppger klubbens tidigare presstalesman Sergej Zjukov.

