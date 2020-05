”Jag tycker att det ska vara en hockeystad”

Tomas "Lill-Affa" Jonsson vet vad som krävs för att vinna då han har vunnit SM-guld, VM-guld, OS-guld samt två Stanley Cups. Nu har legendaren klivit in i moderklubben Falu IF och siktar på att föra laget uppåt i seriesystemet.

– Målsättningen är idag att ta oss till Division 1, men när det blir får vi se eftersom ekonomin måste vara med, säger Jonsson till hockeysverige.se.

Under 1960 och 70-talet vimlade det av lag från Dalarna i vår högsta och näst hösta serie. Leksand, Mora, Morgårdhammar och Tunabro spelade alla i högsta serien till och från. I andradivision hittade vi även Ore, Malung, Rommehed (Borlänge/Dobel) Avesta, Säter, Noretpojkarna, Häradsbygden, Ludvika och Orsa. Till och med lilla Vikarbyn och Sollerön spelade där under någon säsong. Idag hittar vi Leksand i SHL, Mora i Hockeyallsvenskan samt Malung och Borlänge i Hockeyettan. Dalarnas hockeykarta har med andra ord krympt ihop en hel del.



Givetvis har både hockeykulturen och serieindelningarna förändrats genom åren. Hockeyn i Dalarna har blivit mer polariserad kring stormakterna Leksand och Mora, vilket kanske har varit en naturlig utveckling.



Ett lag som till och med kvalade upp till elitserien på 1980-talet var Falu IF med en viss Dan Söderström vid rodret. Efter en konkurs och rejält struligt med ekonomin under några år idag ”bara” den anrika klubben ett Division 2-lag. Samtidigt börjar det hända saker inom föreningen. Tidigare Stanley Cup-spelaren, Tomas Jonsson, har klivit in i organisationen och är tillsammans med tidigare svenska mästaren med Luleå, Joakim Backlund, med och bygger ett starkt A-lag. Samtidigt hittar vi OS-spelarna Klara Myrén och Lina Wester i klubbens damlag.



– Intresset var jättestort för hockeyn när jag växte upp här, berättar Tomas Jonsson som är både född och uppvuxen i Falun under 1960 och 70-talet, men numera bosatt i Carl Larssons Sundborn.

– Då låg Falun i gamla Division 2, alltså steget under högsta serien. Klubben bildades 1968 (Sammanslagning av Falu Godtemplare och Falu BS). Första åren kvalade man till högsta serien och var med i toppen. Framförallt slogs Falun mot Tunabro som var bra på den tiden, men även Hofors och Strömsbro.

– Falun var ett riktigt, riktigt bra lag. Tittar vi historiskt var det många bra hockeyspelare som kom från Falun. Jag tycker att Falun ska vara en hockeystad.

Falu Godtemplare med Christer och Thommy Abris i laget.



I raden av spelare med någon av Falu-klubbarna som moderklubb kan nämnas förutom Tomas Jonsson själv även Christer Abris, Thommy Abrahamsson, Jan-Olov Kron, Anders Kallur, Bengt Lundholm, Samuel Ersson, Mattias Andersson, Göran Hermansson, Simon Kjellberg, Stefan Perlström, Jakob Stöffling och Mikael Wikström.

”HOPPAS VI FÅTT IHOP ETT BRA LAG”

Har det funnits ett lillebrorskomplex gentemot Leksand?

– Nej, ett lillebrorskomplex har jag aldrig märkt. Leksand är Leksand och lever sitt liv. Sedan får andra klubbarna ta det som finns över. Det går inte att rå på Leksand då det gäller popularitet och allt.

– Leksand ska vara där man är nu, i SHL. När vi åkte runt i hockey-Sverige, vart vi än kom var det fulla hus. Vi sa lite skämtsamt i bussen att då vi kommer till stan springer alla till hallen, skrattar Jonsson och fortsätter:

– Falun var under 60, 70-talet och en bit in på 80-talet i samma division som Mora men också Tunabro som senare bytte namn till Borlänge Hockey. Tyvärr är det sedan två konkurser i Falun. Det finns lite sviter kvar än idag från dessa och man är lite skeptiskt mot hockeyn.

– Vi försöker jobba bort det. Målsättningen är idag att ta oss till Division 1, men när det blir får vi se eftersom ekonomin måste vara med. Det där måste gå hand i hand. Just nu är ekonomin stabil även om det är tufft för oss precis som för alla klubbar i och med Coronan.

– Nu hoppas vi att vi fått ihop ett bra lag till nästa säsong. Redan idag är 95 procent av truppen klar. Det jättebra för att vara ett Division 2-lag.

Finns det fortfarande ett stort och genuint hockeyintresse i Falun?

– Ja, det finns. Ungdomssidan är relativt stor. Vissa årskullar är större än andra. Så är det överallt.

– Vi har jätteproblem med att det händer någonting då killarna är mellan 16 och 17 år. Där tappar vi för många hockeyspelare. Vi har tittat tillbaka historiskt på det. Många slutar för att dom inte längre tycker det är roligt. Andra satsar på innebandyn.

– Just innebandyn är stor i Falun med IBF. Det är något vi får acceptera, men vi ska försöka bibehålla flera pojkar som spelar och som vi sedan kan ha med högre upp. Tittar vi på förra säsongen och J18-elitlaget, J20-elit och A-laget var det bara sex spelare som var från Falun. Det är åt helsike för lite. Vi jobbar med att få till en vändning där och att få behålla killarna under en längre period.

Falu IF slutade nia i HockeyTvåan A den gånga säsongen. Foto: Wictor Malmlöv

Tomas Jonsson inledde alltså sin hockeykarriär i Falu IF, men flyttade som ung upp till Modo för att skolas vidare av Tommy Sandlin. Idag jobbar han främst med klubbens A-lag men sitter även med föreningens sportkommitté.



– Vi är åtta gamla spelare som försöker hjälpa till så gott det går. Plus att jag, Jocke Backlund och ”Offa” Hellström, ”Offa” är Mr Hockey i Falun, sköter A-laget när det gäller det sportsliga.

VILL SE FLER LAG FRÅN DALARNA I HOCKEYETTAN

Varför valde du själv att kliva in och anta den här utmaningen?

– Jag hade precis slutat med hockeyn och kände först att nu fick det räcka. Vi är ett gäng gamla hockeyspelare som käkar lunch varje torsdag. Vi kände att kan vi hjälpa till så kan vi väl gå in i en sportkommitté eftersom dom sökte folk dit.

– Ju fler man är desto bättre går det samtidigt som man inte behövde känna att det skulle bli en betungade roll. Man kan åka bort utan att det skadar och så vidare. Tajmingen var perfekt och det passade bra med det liv jag lever nu. Det känns bra om vi kan hjälpa till och det snackas på stan om att det är någonting på gång med hockeyn i Falun.

– Vi tar ett år i taget. Som jag sa tidigare, det gäller att ha ekonomin med oss och får inte sväva iväg. Det måste få ta den tid det tar, men vi vill tillbaka till ettan och ha derbyn mot Borlänge. Som det är nu har vi två lag från Dalarna i Division 1 västra, vilket är alldeles för lite. Vi skulle kunna vara minst fyra lag där i alla fall.

– På något vis har vi i Dalarna tappat. Om man går tillbaka några år och tittar på TV-pucken så har Dalarna haft lite jobbigt och inte kvalificerat sig till slutspel. Att Dalarna tappat tror jag kan bero på att vi bara haft ett Division 1-lag under en längre tid och det är Borlänge.

– Nu kom Malung upp också, men vi måste få upp ett par lag till i Division 1 för då får unga killarna chansen mycket tidigare och kan utvecklas mer i och med att man får tuffare och bättre matcher.

Visionen på sikt är Division 1, men var är det realistiska kortsiktiga målet?

– Målbilden är, det jag var inne på tidigare, att få behålla killarna som är från 16 till 18 år. Vi tappar för många där och vi måste få behålla våra egna produkter.

– I dagsläget har vi fyra i A-lagstruppen som är egna produkter. Det är också lite om man tänker på hur stort Falun som stad är och den ungdomsverksamheten vi har. Jag tycker att vi alla fall ska ha tio egna produkter i A-laget. Det är ditåt vi måste jobba.

Lina Wester – poängdrottning senaste säsongen. Foto: Ronnie Rönnkvist



”HAR BLIVIT ETT JÄTTESTORT INTRESSE FÖR DAMHOCKEYN HÄR”

Falu IF är långt ifrån bara herr hockey. Under förra säsongen klev två före detta OS-spelare, Klara Myrén och Lina Wester, in och ledde klubbens damlag som vann Division 2. Som kuriosa kan nämnas att Wester svarade för 31 mål och totalt 62 poäng. Myrén fick ihop 38 mål och totalt 61 poäng. Det ska tilläggas att dom endast spelade tio matcher var. Alltså ett snitt på drygt sex poäng per match.



– Framförallt är det ett lag som vinner någonting, skrattar Tomas Jonsson och fortsätter:

– Damlaget tog ett kliv upp och det har blivit ett jättestort intresse för damhockeyn här, vilket jag tycker är jätteroligt. Vi har två ishallar i Falun så alla får plats att vara på is för att träna oavsett vad det är för väderlek ute.

– Förhoppningsvis kommer det här generera att ännu mer tjejer som börjar spela. Målsättningen är att vi ska ha två lag, ett Division 1-lag och ett utvecklingslag. Kan vi hålla det så är det kanon. Tittar vi på fotbollen och tjejer så är det idag riktigt stort. Jag tror hockeyn också är på väg dit, även i Falun, vilket känns bra.



Vad tror du idrotten och ishockeyn betyder för Falun ur ett samhällsperspektiv?

– Falu Kommun vill säja staden som en motions och idrottsstad. Ju fler ungdomar vi kan ta emot desto bättre är det. Vi har också ett hockeygymnasium i Hagströmsskolan. Dom tar in 20-25 killar varje år som förhoppningsvis blir kvar här.

– Falun växer, vilket inte minns syns på att vi idag har en bostadsbrist. Nu byggs det lägenheter runt om i hela stan. Att staden växer tror jag definitivt beror till stor del på idrotten. Sedan har vi Lugnet. Det är helt fantastiskt vilket område det är och där finns alla möjligheter för alla idrotter.