Efter fiaskot – osäkert om tränaren blir kvar

Peter DeBoer fick sparken av San José Sharks mitt under säsongen och nu är det även oklart ifall ersättaren Bob Boughner blir kvar i klubben.

– Jag tycker att han kom in och gjorde ett väldigt bra jobb under omständigheterna, säger Sharks GM Doug Wilson till nhl.com.

San José Sharks hade satsat stort inför årets säsong och skrev bland annat ett jättekontrakt med Erik Karlsson. Säsongen blev dock verkligen inte vad klubben hade förväntat sig och efter en väldigt svag start fick coachen Peter DeBoer sparken.

In kom istället Bob Boughner som en tillfällig ersättare och i början av april öppnade Sharks för att det skulle kunna bli ett permanent avtal med Boughner.

Efter nattens NHL-besked om ett slutspel med 24 lag och att det är slutspelat för de övriga sju lagen står det klart att San Josés säsong är slut efter att laget kom sist i NHL:s västra konferens. Nu menar klubben att det är osäkert ifall det blir Boughner som leder laget även nästa säsong, även om han har ett övertag genom att han känner truppen.

– Vi kommer att sätta ihop den bästa tränarstaben för att laget ska vara så bra som möjligt nästa säsong och Bob har ju helt klart ett försprång där, säger klubbens general manager Doug Wilson till nhl.com.

”HAR SNACKAT MED BOB GANSKA MYCKET”

Sharks håller på att stänga boken på säsongen 2019/20 och ska sedan inleda arbetet mot att ha ett bättre lag nästa säsong. En del i det är självklart vem som ska stå i båset och leda laget. Doug Wilson vill dock understryka att han är nöjd med jobbet som Boughner gjorde.

– Vi är fortfarande mitt inne i processen. Jag har pratat med alla våra spelare. Jag har även snackat med Bob ganska mycket den senaste tiden kring hur vi ska spela och vad vi behöver förändra. Det är några saker som vi har lärt oss, inte bara utifrån vårt egna lag utan även hur det ser ut i resten av NHL, vad som fungerar och inte, säger GM Wilson och fortsätter:

– Men detta är fortfarande något som vi jobbar med just nu. Det är väldigt svårt att komma in och ta över ett nytt lag mitt under pågående säsong. Jag tycker att han kom in och gjorde ett väldigt bra jobb under omständigheterna.

49-årige Bob Boughner var tidigare assisterande tränare för Sharks mellan åren 2015 och 2017. Han har tidigare bara varit head coach i NHL en gång tidigare, för Florida Panthers.