Detta är inte tider för tvärsäkra rubriker, men ni får ursäkta. Efter två månader som omgärdats av så mycket tvivel och ovisshet att man knappt vågat gå utanför dörren så kändes det bara rätt. Jag tror det blir NHL-slutspel i sommar, och jag tycker att det ska se ut ungefär så här.

LAKEWOOD RANCH, FL (HOCKEYSVERIGE.SE)

I går genomfördes ytterligare ett möte mellan NHL och spelarfacket i det som kallas för ”The Return to Play committee” och inte mycket nytt sipprade ut därifrån. Ingen vill eller kan ge några klara besked. Men NHL och deras ägare är i stort är optimistiska till att det kommer att gå att avsluta den här säsongen.

För någon månad sedan menade NHL att deras främsta prio var att nästa säsong skulle bli som vanligt. Där och då trodde man nog att viruset skulle klinga av under sommaren och att det till hösten skulle vara över. Men trots månader av nedstängda samhällen ligger COVID-patienter fortfarande och dör på sjukhus och tusentals nya fall upptäcks varje dag. Viruset tycks inte vara något som går att stoppa just nu, bara något vi får leva med. Så just nu finns inget ”som vanligt” i sikte. Under april månad har fler och fler NHL-klubbar drabbats av en chockerande insikt: det är inte många där ute just nu som vill kasta upp många tusentals dollar i förskott för att trygga nästa års säsongskort. Normalt sett skulle de starkaste klubbarna så här års redan ha fått betalt för omkring hälften av sina stolar till nästa säsong. Inte nu.

Att det ens blir publik på läktarna i oktober verkar nu vara osannolikt, och då faller vitsen med att starta på utsatt tid. Det finns bättre chans för publik i december, om smittan fortsätter att avta. Så vore jag affärskonsult hos NHL just nu skulle jag nog hävda att den rent ekonomiskt bästa tänkbara perioden för att hålla paus kan vara just i oktober och november, för att sedan sikta på en säsong om 68-72 grundseriematcher med start i december. Slutspel i maj och juni nästa år.

Ett slutspel i sommar/höst blir då desto viktigare. För att hålla spelarna igång, för att hålla relationen till fansen, för att hålla sig relevanta gentemot TV-publiken och för att få lite intäkter i form av sponsring och säsongens klart mest inkomstbringande sändningsrättigheter. NHL-slutspel funkar på TV utan publik men jag tror inte grundseriehockey gör det. Därmed växer också fönstret - det är ingen panik att komma igång med slutspelet före augusti om oktober och november ändå riskerar att helt strykas ur kalendern.

VAR SKA DE SPELA?

Det är en intressant fråga, men inget jag tänker spekulera i eftersom NHL inte ger några indikationer åt något håll. Alla alternativ är öppna från ligans sida, men vi vet att favoritscenariot är att de flesta lagen ska spela i sina ordinarie arenor. Det kommer inte att vara möjligt överallt, men i flera delstater i USA har karantänen nu hävts, i ett par delstater har ishallar redan öppnat för allmänheten och fler tycks vara på gång. Jag skulle gissa att NHL räknar med att åtminstone 75 procent av de 24 aktuella lagen kommer att kunna få tillåtelse att spela i sina hemmaarenor när vi är framme i augusti.

HUR SKA SLUTSPELET SE UT?

Den bästa och mest rättvisa vägen att gå är att skippa resten av grundserien. För att avgöra slutspelslagen får man då backa tillbaka tabellen till ställningen som gällde vid 68 spelade matcher, vilket var den minsta gemensamma nämnaren när säsongen pausades, och istället jobba med play in-varianten. Det blir utifrån tabelläget ungefär så rättvist som det kan bli, med väldigt få förlorare.

- De sämsta sju lagen har spelat färdigt för säsongen, fyra i öst och tre i väst.

- De åtta bästa lagen, fyra per conference, är direktkvalificerade för första slutspelsrundan och har hemmaplansfördel där.

- De övriga 16 lagens möts i play-in i bäst av tre. Vinnarna går vidare och möter de redan klara lagen. Divisionsformatet spelar ingen roll, lagen möts utifrån hur de placerade sig i grundserien.

Så här kommer NHL-draften 2020 inte att se ut.Foto: Bildbyrån/Erich Schlegel



DRAFTLOTTNING OCH GENOMFÖRANDE

Genom att använda 68 spelade matcher som slutpunkt för säsongen så kan även draftordningen sättas redan nu, så det är lika bra att vi diskar av den här eftersom den är del av argumentationen om de utslagna lagens plåster på såren.

Det mest rättvisa är att de sju utslagna lagen får göra upp sinsemellan om valen 1-7.

Till exempel Montreal och Chicago får därmed inte sin normalt berättigade chans på draftettan vid missat slutspel. Men de får istället en livlina att ta sig till slutspel och i realiteten en chans att vinna Stanley Cup. Vi vill inte ha ett scenario där ett lag kan ta hem både cupen och draftettan under samma säsong.

På samma sätt tycker jag det vore rimligt att play in-lagen får sina lotter fördelade utifrån tabellposition och är garanterade val 8-23. Därmed får de åtta klara slutspelslagen lotta om de sista åtta valen i första rundan. Det är inte helt rättvist: säg att Boston vinner val nummer 24 och sedan vinner Stanley Cup, medan Tampa drar lott nummer 31 och sedan åker ut i första rundan.

Men det är åtminstone helt och hållet lika för alla och jag inbillar mig om att det borde gå att komma överens om en sådan här lösning. Alternativet till samförstånd är ju att slutspelet helt uteblir pga käbbel och då måste ju ligan ändå hitta på något liknande för att kunna genomföra en draft – så slutspelets utgång lär oavsett hur vi vrider och vänder på det inte bli direkt avgörande för draften.

Det finns en annan stor puck att lösa vad gäller draften: det är ju normalt högsäsong för trejder. Vem byter bort en stjärnspelare på utgående kontrakt i juni om man kanske ska slåss om Stanley Cup i augusti? Därtill finns ju frågor om hur man ska lösa alla villkorade draftval, men jag tror att det finns vägar runt alla de här problemen.

Det ryktas om en draft redan i juni, så under alla omständigheter är detta något ligan just nu kikar på – hockeyspel i sommar eller inte. Det sägs att man vill försöka klara av draften innan den 1 juli, och en detalj jag inte ens tänkt på tidigare men som jag har hört anges som skäl till detta från källor inom ligan: många kontrakt med scouter och annan personal som deltar i draftbeslut löper formellt ut vid det datumet.

Jag kan inte se många andra hyfsat rättvisa alternativ än ovanstående lösning så som läget är just nu.

UTSLAGNA LAG

Buffalo

Ottawa

Detroit

New Jersey

Anaheim

Los Angeles

San Jose

Protester? Jodå, det finns nog några.

Enstaka lag i den här klungan inte är helt matematiskt borta från en slutspelsplats så som tabellen står sig. Buffalo är bara med nöd och näppe sämre än Montreal Canadiens sett till tabellen efter 68 matcher. De skulle i teorin kunna skrapa ihop 94 poäng om de vann samtliga 13 matcher som återstår. Men inte ens det räckte till slutspelsplats i Eastern Conference i fjol, och i en sport som avgörs av små marginaler med ett inslag av mänskliga bedömningar så måste man också någonstans dra gränsen.

Inte många andra av de här bottenlagen lär vara sugna på att samla ihop spelare och ledare som är spridda över hela världen, sätta dem i karantän och dyra träningsläger för att spela ett dussintal betydelselösa matcher. Med få eller inga fans på läktarna så blir det nog i slutändan en rejäl förlustaffär för de här klubbarna att ens spela färdigt.

Som kompensation är de dessutom garanterade att välja som sämst sjua i draften.

KLARA FÖR FÖRSTA RUNDAN

Boston

Tampa

Washington

Philadelphia

St. Louis

Colorado

Vegas

Dallas

Inte mycket att snacka om. De här lagen är alltså klara för en helt ordinarie första runda av slutspelet, med fördel av hemmaplan.

Nick Foligno vs. William Nylander – i en play-in-serie?Foto: John E. Sokolowski-USA TODAY Sports



PLAY IN (BÄST AV TRE)

EASTERN CONFERENCE

Pittsburgh-Montreal

Carolina-Florida

NY Islanders-NY Rangers

Toronto-Columbus

Intressanta matcher. Ett derby mellan Islanders och Rangers om en plats i slutspelet låter ju som en våt dröm för de plågade New York-borna i dessa tider. Dessutom är det ju inte alls dåligt för logistiken. I norra New York finns gott om AHL-rinkar som skulle tillåta de här matcherna att spelas utan att lämna delstaten. Ifall hela delstaten New York fortfarande är off limits för proffsidrott när det blir dags så kanske lagen till exempel kan mötas på neutral plan i angränsande Pennsylvania, eller för den delen i Connecticut.

Carolina och Florida har en behändig resa. I Florida har en del ishallar redan öppnat, stränder och restauranger är öppna och North Carolina borde kunna vara där i sommar och därmed dra nytta av sin hemmaplansfördel. Toronto har rentav föreslagits som en av spelplatserna ifall NHL skulle välja att spela alla matcher på ett fåtal utvalda ställen. Montreal i slutspel mot Sidney Crosby skulle gå hem i stugorna i Kanada.

WESTERN CONFERENCE

Edmonton-Chicago

Calgary-Arizona

Vancouver-Winnipeg

Nashville-Minnesota

Här hade det naturligtvis varit både kittlande och logistiskt smidigt om man helt enkelt satte de fyra kanadensiska lagen i två serier mot varandra. Men eftersom tabellen just nu har det bästa amerikanska laget på fjärde plats i den här seedningen så tror jag inte det skulle tas emot särskilt väl av sportsliga skäl, och eftersom resande mellan länderna likväl blir oundvikligt om NHL ska kunna genomföra ett slutspel så ser jag inte att det är ett alternativ.

Intressant passus: i nuläget är gränsen mellan länderna stängd. Om så fortfarande är fallet i juli/augusti skulle det krävas undantag på politisk nivå för att spelarna ska kunna resa. Orättvist? Orealistiskt? Inte kan väl NHL stå över gränslagstiftning? Mja… Vi ska minnas att NHL-klubbarna i regel löser arbetstillstånd och visum för nya eller bortbytta spelare på bara några få dagar, och den här typen av ärenden hanteras i princip före miljontals andra visumansökningar i den ordinarie kön på nästan daglig basis. Så det ska nog gå, och det låter så även på Bettman.

LOGISTIK

Hur det här kommer att se ut rent logistiskt beror naturligtvis på hur världen, eller åtminstone Nordamerika, ser ut i mitten av juli och framåt. Så här föds en revolutionerande tanke: jag håller det inte för helt otroligt att NHL kan tänka sig att spela samtliga matcher i varje serie på ett och samma ställe.

Men va? Det är ju helt orimliga fördelar för de lag som får hemmaplan?

Så kan man förvisso se det. Men vi ska betänka några faktorer här.

Fördelen av hemmaplan i NHL är inte gigantisk i slutspel, ens historiskt sett. Vissa år har det till och med varit fler bortasegrar än hemmasegrar. I helt avgörande sjunde matcher vinner hemmalaget ungefär 58 procent av mötena. Men det är då inför kokande läktare med 20 000 egna fans, där publiken kan kräma fram några extra uns av energi hos hemmaspelarna efter en lång och slitsam serie.

Efter flera månaders vila och vid spel utan publik tror jag det här spelar mindre roll. Eftersom det ändå kan bli aktuellt att spela vissa serier på ”neutral” plan så tror jag inte att det skulle bli en stor sak, eftersom det har avgörande fördelar för logistiken. Även vanligtvis är det en stor apparat att flytta ett NHL-lag och deras entourage, men det lär vara en riktig best i coronatider. De lag som slås ut i play-in behöver med den här modellen bara göra en enda resa, till ett enda ställe.

Dessutom finns en rättvisefaktor i det här på många håll. Ett lag som Pittsburgh hade ju med stor säkerhet klarat sig till slutspel för egen maskin, rent matematiskt skulle jag säga att de haft betydligt bättre chanser att bli ett av 16 lag till slutspel om hela säsongen hade fullföljts. Den här vägen får de nu åtminstone någon form av fördel för att de istället tvingas spela ett par ovissa matcher mot ett lag (Montreal) som antagligen hade haft väldigt små möjligheter under normala omständigheter.

TIDSASPEKT OCH ANNAT

Om vi leker med att pucken släpps för matcher i play in den 1 augusti så har vi ett ordinarie slutspel igång omkring den 10 augusti med beräknat slut första veckan av oktober. Det kan bli senare, det kan bli tidigare. Jag vet att NHL är öppna för att skära ner till fem matcher, inte minst om det ska spelas helt utan publik. Väljer de ändå att köra vidare på sju matcher är det nog inte osannolikt att vi får 2-3-2-formatet för borta-hemma för att minska ner på resandet.

Men smittskydd då? Spelare med riskfaktorer? Testning? Hur ska allt detta gå att lösa?

Jag har ingen aning, men jag utgår ifrån att bättre kvalificerade personer än jag jobbar på den frågan just nu.

Så jag nöjer mig med att konstatera att jag vill ha hockeyn tillbaka, och att den här lösningen skulle vara både spännande, intressant och ungefär så sportsligt rättvis som det bara är möjligt just nu.