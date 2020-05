KHL-klubben bygger ny arena – för miljardbelopp

Den nya arenan i Novosibirsk ska stå klar till starten av KHL-säsongen 2022/23 och kommer samma säsong att vara värd för JVM-turneringen som spelas i Ryssland.

Prislappen för den nya, hypermoderna arenan uppges kosta 10 miljarder ryska rubel – motsvarande 1,4 miljarder kronor, rapporterar danska Hockeymagasinet.dk som i sin tur hänvisar till Internationella ishockeyförbundet (IIHF).

I miljardbeloppet räknas även kostnader för nödvändig infrastruktur runt arenan in.

Den nya arenan kommer att kunna ta emot 10 000 åskådare och blir således en uppgradering från Sibirs nuvarande hemmaarena Sportpalatset, som tar 7 400 åskådare och öppnade sina portar redan 1964, vilket gör arenan till KHL:s äldsta.

Huruvida det blir något KHL-spel i arenan är dock osäkert, då klubbens ägare Dmitri Bosov tragiskt nog tog sitt eget liv under förra veckan. Klubben ska sedan tidigare ha brottats med ekonomiska problem och huruvida klubben har råd att fortsätta spela i den pengastinna ligan är i dagsläget oklart.

Join this virtual tour around Sibir Novosibirsk's new arena.



(🎥 @hcsibir) pic.twitter.com/gFKwJYl0QE