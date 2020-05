Han tar över som sportchef i Mora

Peter Iversen dubblerade som både sportchef och målvaktstränare i Mora den gångna säsongen. I november sjukskrevs emellertid Iversen på obestämd tid och till nästa säsong kommer han att ta ett kliv tillbaka.

Nu rapporterar DT att det blir klubbdirektören Peter Hermodsson som får ta över sportchefsrollen i klubben, något han själv bekräftar.

– Ja, det blir inte så där klassiskt som jag hade 2016/17, utan vi har satt ihop en organisation som jobbar med sporten och jag blir ytterst ansvarig. Men jag har en massa andra strängar på min lyra också. Men i coronatider så här, så tycker vi att vi måste slimma organisationen, säger Hermodsson till tidningen.



LAGBYGGET KAN TA FORM

Sportgruppen består av huvudtränare i klubbens U16-, J18-, J20- och a-lag samt klubbens hockeygymnasieansvarige samt en fystränare.

– Vi har också en liten strategisk grupp som jobbar mer med långsiktiga frågor i sporten, där jag också ingår. Men jag är den som håller ihop gruppen och ser till så vi jobbar åt rätt håll.



Under torsdagen hävde Mora IK sitt anställningsstopp, vilket innebär att lagbygget inför nästa säsong kan påbörjas på allvar. Just nu har klubben sex backar och en forward under kontrakt till nästa säsong, enligt EliteProspects.

