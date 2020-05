"Fick tio spelare att ligga på isen och leta efter en lins som inte fanns"

Anders "Masken" Carlsson är näst gäst att ta ut Min Drömfemma hos Hockeysverige Plus. Men inte bara det. Han berättar också den helt osannolika historien om när Leksand gjorde allt i sin makt för att faktiskt förlora en match i dåvarande Europacupen i slutet av 1990-talet.

– Vi slängde in för många spelare på isen. Då domarna själva inte såg det ropade vi: ”Hey ref! White team too many players”, berättar Masken.

Anders "Masken" Carlsson har vunnit två VM-guld, tre VM-silver och tre SM-guld. Dessutom har han spelat inte mindre än 653 matcher i elitserien och ytterligare 104 i NHL. Han är med andra ord en av våra mer meriterade hockeyspelare.

Men en av hans mest minnesvärda matcher från karriären är på sätt och vis så långt ifrån final- och...