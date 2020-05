Klart: Stjärnkeepern lämnar

Örebro har ryktats vara sugna på Joel Lassinantti, de har tidigare uppgetts vara överens med Jhonas Enroth och dessutom har det funnits uppgifter som sagt att de vill förlänga med den tjeckiske stjärnan Dominik Furch.

Men nu meddelar klubben att Furch inte kommer bli kvar i Närke nästa säsong.

– Jag vill rikta ett stort tack till Dominik för hans tid i Örebro Hockey och önska honom lycka till i framtiden, säger Örebro Hockeys sportchef Niklas Johansson.

Furch stod 46 matcher, räddade 91,8 procent av skotten och släppte in 2,26 mål per match under säsongen i Örebro. Han värvades närmast från Severstal Cherepovets i KHL och var framför allt under hösten en av SHL:s allra bästa spelare.

Nu är frågan om Örebro i stället plockar in tidigare nämna Enroth, eller om de har någon annan ny förstemålvakt på kroken?

Jonas Arntzen har kontrakt över nästa säsong, sedan tidigare.