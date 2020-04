RÖNNKVIST: Tingsryds AIF - tidernas All-Star Team

Ronnie Rönnkvist fortsätter sin hockeyhistoriska genomgång där han tar ut tidernas All-Star Team för alla SHL-lag. I dag är det Tingsryds tur.



Senast vi såg Tingsryd i högsta serien var säsongen 1974/75. Säsongen därpå bantades vår högsta serie ner från 16 till tio lag. Första gången hockeylaget Tingsryds AIF var med i seriespel var 1948, men första gången smålänningarna spelade i högsta serien var säsongen 1967/68. Trots att Nybro var uppe och nosade på högsta serien under någon säsong var Tingsryd Smålandhockeyn klart lysande stjärna fram till och med degraderingen 1975.



Vid OS 1972 i Sapporo hade två spelare med. Dels målvakten Christer Andersson dels Kenneth Ekman. Den sistnämnde som bekant morfar till NHL-stjärnan Oliver Ekman-Larsson. Lägg därtill att även Bengt-Göran ”Mysing” Karlsson var med i Tre Kronor vid fem tillfällen även om man mest såg honom i Vikingarna, det vill säga B-landslaget.



Efter degraderingen kämpade Tingsryd under många år om en plats i elitserien. I mitten på 2000-talet ramlade laget ner i ettan och har sedan återtagit sin plats i den näst finaste finrummet i svensk hockey. Säsongen 2015/16 var Tingsryd i Hockeyallsvenskan finalen där smålänningarna förlorade till AIK.



Jag vågar påstå att jag har en ganska bra koll på Tingsryd, eller rättare sagt trodde att jag hade det, och tänkte att det skulle vara en lätt ”biff” att plocka ut ett All Star team. Men så var det inte. På målvaktssidan tvingades jag lämna Lars-Johan Clarberg, Johannes Jönsson, Mattias Elm och Classe Åström.

Johannes Jönsson gjorde succé.Bildbyrån



Inte ens backar som Anders Broström, Sören Gunnarsson, Lars-Erik ”Åjs-Lasse” Jakobsson, Börje Määttä, Jan Samuelsson eller Des Moroney kom med. Bland forwards tvingades jag lämna Åke Rymna, Johnny Ryman, Leif Jakobsson, Kurt Jakobsson, Fredrik Emvall, Niklas Olausson, Anders Åkesson. Stig-Olov Zetteberg, Markus Persson och Anders Jacobsson vid sidan av. Inte ens Timo Lahtinen kvalificerade sig.

Så här ser mitt Tingsryd All Star team ut:



Målvakt

Viktor Fasth

Vänersborgsgrabben har haft en fantastisk karriär med på VM och OS-spel. Dessutom spelade tre säsonger i NHL mellan 2012 och 2015 för Anaheim och Edmonton och efter det gjorde han två säsonger för CSKA Moskva i KHL. Trots det tvekade jag länge mellan Fasth och Christer Andersson, men valet föll på den idag 37-årige målvakten. Världsmästare 2017, VM:s bästa målvakt 2011, SHL/elitseriens bästa målvakt 2011, 2012, 2018 och SM-guld 2018 gör Viktor Fasth till en av Sveriges mest meriterade målvakter genom alla tider. Har spelat tre VM och ett OS.

I Tingsryd blev det spel i division 1 2004 till 2007- och sen gjorde han comeback i klubben under inledningen av säsongen 2012/2013 då det var lockout i NHL.

Runner-up: Christer Andersson

Viktor Fasth återvände till Tingsryd under den senaste lockouten.Bildbyrån



Backar:

Oliver Ekman Larsson

Att behöva lämna Kenneth Ekman utanför ett All Star team känns märkligt, men jag tror han med varm han lämnar över den platsen till hans barnbarn. Oliver Ekman-Larsson gjorde bara en säsong i klubbens A-lag innan hans resa gick vidare till Leksand. Hans moderklubb är Tingsryd och jag kan bara inte lämna en av världens bästa backar utanför detta lag. Sedan 2010 spelar han i NHL för Arizona (Phoenix). Dessutom har han varit lagets kapten under senaste två säsongerna. Gjorde VM-debut som 18-åring. Har totalt spelat sex VM-turneringar, ett OS och ett World Cup. En av svensk hockeys riktigt stora spelare där han eleganta skridskoåkning är ett av hans signum.



Kjell Samuelsson

”Big-Kjell”. Tänk vilket häftigt backpar Oliver Ekman-Larsson och Kjell Samuelsson skulle bli. Liksom Ekman-Larsson har Kjell Samuelsson Tingsryd som moderklubb. Liksom Ekman-Larsson flyttade han sedan till Leksand och därifrån vidare till NHL. Han gjorde inte mindre än sju A-lagssäsonger i smålandsklubben. Bredvid sig hade han ibland sin nu bortgångne bror Jan. Det blev 15 säsonger i NHL för den väldige backen. Han var dessutom med i VM-guldlaget i Åbo 1991. Säsongen därpå fick han vara med och vinna Stanley Cup. Bor kvar i Philadelphia där han jobbar som utvecklingsansvarig för det Flyers han spelade för under nio av sina NHL-säsonger. Representerade även New York Rangers, Pittsburgh och Tampa Bay.



Runner-Up: Kenneth Ekman

Legendaren Kjell Samuelsson.Bildbyrån





Forwards

Larry Pilut

Från Detroit, Michigan. Pappa till svenska NHL-backen Lawrence Pilut. Flyttade till Sverige 1991. Hamnade först uppe i Sveg, men skrev inför säsongen 1992/93 på för Tingsryd. En av klubbens största poängmaskiner genom alla tider. Satte sitt poängrekord för en och samma säsong 1999/00 i allsvenskan. På 45 matcher svarade han då för 25 mål och totalt 65 poäng. Spelade i Tingsryd fram till och med säsongen 2006/07. Sin svagaste säsong poängmässigt 2004/05 så det ”bara” blev nio mål och totalt 26 poäng på 29 matcher, vilket visar på vilken extremt hög lägsta nivå Pilut hade under sina säsonger i klubben. Var assisterande coach i Tingsryd senaste säsongen.



Bengt-Göran "Mysing" Karlsson

”Mysing” från Hovmantorp har alltid varit lite av en personlig favorit. Hovmantorp skulle man lite förenklat säga ligger mellan Kalmar och Växjö. Var med då Öster spelade i högsta divisionen 1963/64. Via Malmö, Rögle och Västerås kom han sedan att hamna i Tingsryd inför säsongen 1971/72. Spelade totalt sju säsonger i TAIF innan han varvade ner med några säsonger i Blekinge. Gjorde 5 A-landskamper, men också 43 B-landskamper. ”Mysings” barnbarn, Max, spelade förra säsongen för bland annat klubbens J18-lag.



Tadeusz Niedomysl

Bara namnet gör att man drömmer tillbaka till det Tingsrydslag som spelade i högsta serien på 1970-talet. Moderklubben är Gislaved där han spelade tillsammans med bland andra sin bror Ryszard. Målskytt av rang som flyttade till Tingsryd 1971. Blev kvar som spelare i klubben fram till och med säsongen 1984/85. Säsongen 1976/66, i det som då hette Division 1 och motsvarar dagens Hockeyallsvenskan, svarade han för 40 mål på 33 matcher.



Runner-Up: Roger Waldemar

"Mysing" och Tadeusz Niedomysl gör Larry Pilut sällskap.Arkivbild