Leksandsprofilen tar över Mora

Efter att ha kombinerat uppdragen som målvaktstränare och assisterande tränare i San Jose Sharks fick Johan Hedberg sparken från klubben, tillsammans med huvudtränaren Peter DeBoer, i december. Sedan dess har den tidigare målvaktsstjärnan gått utan hockeyjobb.

Men nu tar han över Mora IK. Hedberg, som är rätt förknippad med ärkefienden Leksand, presenterades som ny huvudansvarig för den allsvenska klubben idag. Han ersätter Tomek Valtonen som i sin tur ersatte Jeff Jakobs under säsongen.

MODERKLUBB: LEKSANDS IF

Hedberg har aldrig haft huvudansvaret för en klubb. Utöver de ungefär 4,5 säsongerna i San Jose har han också jobbat i New Jerseys organisation som målvaktstränare.

46-åringen avslutade sin spelarkarriär säsongen 13/14. Han knep under sin karriär fyra VM-medaljer och spelade i NHL i tolv säsonger. Han har Leksands IF som moderklubb och spelade senast för Mora-rivalen under lockouten 2004/2005.

– Det var mycket känslor med min bakgrund som Leksandskille. Men det kändes väldigt spännande när jag fick höra vad Mora ville göra, säger han i en intervju på klubbens hemsida.