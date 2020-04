Han blir AIK:s femte (!) återvändare

– Jag är AIK:are sedan barnsben så det ska bli jättekul att få komma hem igen, säger han.



Senast Nicklas Heinerö blev klar för AIK var det under ganska dramatiska former. Mitt under säsongen 2015/2016 bytte han från ärkefienden Djurgården. Det blev dock bara 24 matcher i HockeyAllsvenskan för AIK under den sejouren.

Nu är Heinerö, som även spelade för "Gnaget" som junior åren 2010 till 2012, klar för en tredje sejour i klubben. Han blir den femte spelaren som återvänder till AIK, efter Simon Fernholm Filip Windlert, Fredric Weigel och Anton Holm.

– Att få vara tillbaka i Stockholm och AIK känns väldigt kul och inspirerande. Att även åter få vara med Håkan Åhlund känns mycket bra. Vi känner varandra och jag har ett stort förtroende för honom.

Den nu 28-årige forwarden kommer närmast från Oskarshamn, som han var med och spelade upp i SHL. Han gjorde 27 poäng under den allsvenska säsongen, och följde upp det med att göra 6+4 på 41 matcher i SHL den nyligen avslutade säsongen.

TVÅÅRSKONTRAKT

Sammanlagt har Nicklas Heinerö gjort 71 allsvenska poäng på 160 matcher för AIK, Södertälje och Oskarshamn.

– Nicklas har tidigare haft otur med skador men sista två åren har han varit hel och visat sin potential. Vi får in en spelare som är både spelskicklig, kvick, smart och som vi kommer ha stor nytta av, säger sportchefen Anders Gozzi.

Kontraktet är skrivet på två år.