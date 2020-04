"Jag förstod redan då att han skulle bli en storback"

Han vann både OS- och VM-guld under karriären och nådde således sina största framgångar i Tre Kronors färger. Föga överraskande är det spelare han har spelat med i landslaget som dominerar Tommy Salos drömfemma.

Tommy Salo är en av svensk hockeys riktigt stora målvakter. Han spelade sin första stora internationella turnering säsongen 1990/91 då han var med i Junior-VM. Efter det var han återkommande en trogen gäst i Tre Kronor. Han både VM- och OS-debuterade säsongen 1993/94 och spelade sitt sista VM 2002/03. Ha vann ett OS-guld och ett VM-guld under karriären.



VM-guldet kom 1998. Turneringen spelades för svensk del i Zürich. Sverige tog sig ganska smärtfritt fram till semifinal. Bland annat besegrades Kanada i gruppspelet med 7–1. I semifinalen vann Sverige med 4–1 och 7–2. I finalen väntade sedan Finland i bäst av två matcher.

– Det var speciellt att jag hade två nollor i finalen. Vi vann första matchen med 1–0 och den andra slutade 0–0. Visserligen var det ett annorlunda sätt att vinna en VM-final på, men kul för egen del att få göra det med att hålla nollan.

– Först och främst hade vi ett bra lag, men vi var också tajta bakåt och släppte inte in många mål överhuvudtaget under turneringen. Att vi var tajta visade vi inte minst i finalen med att det blev bara 1–0 och 0–0.

– Att få hålla nollan i två matcher var såklart fantastiskt kul. Plus att jag faktiskt höll nollan mot Finland i gruppspelet. Att hålla tre nollor i ett VM var ganska roligt.

– Efter sista finalen hade jag jättehuvudvärk så det blev inte så mycket firande. Jag var uttömd så jag blev kvar på hotellrummet och tog det lugnt. Så blev jag ofta efter att jag spelat många tajta matcher.

– Att hålla två nollor i en VM-final gör att det här guldet är lika stort för mig som OS-guldet 1994.



Så här ser Tommy Salos Drömfemma med spelare han spelat med ut:



MÅLVAKT

Tommy Salo

”Min styrka som målvakt var att jag tyckte om att spela viktiga matcher. Plus att jag hade ett bra spelsinne, vilket jag levde mycket på. Jag kunde läsa av vad som skulle hända. I ”Sura” (Surahammar) hade vi ett bra lag där jag fick spela med äldre spelare samtidigt som vår årgång var riktigt bra. Det skulle jag säga är en stor anledning till att jag blev den målvakt jag blev. Som förebilder hade jag då ”Honken” (Leif Holmqvist) och Pelle Lindbergh.”

Tommy Salo med OS-guldet 1994.Foto: Bildbyrån



BACKAR

Kenny Jönsson

”Han spelade jag med även i Islanders så jag har bra koll på honom. Han var en bra försvarare och bra med puck. Kenny hade ett väldigt bra spelsinne och gjorde det lätt för sig ute på isen vilket gjorde att det blev ganska enkelt att förstå honom. Dessutom var han lätt att kommunicera med”

Nicklas Lidström

”Samma sak där, ”Lidas” var en otroligt spelbegåvad back. Spelskicklig, bra passningar och ett bra skott. Han hade egentligen allt. Jag spelade med honom lite grann redan i Västerås. Jag förstod redan då att han skulle bli en storback med tanke på hur bra han var då. Det var inget snack om den saken.



Kenny Jönsson och Nicklas Lidström tillsammans med Daniel Alfredsson efter OS-guldet i Turin.Foto: Bildbyrån/Daniel Nilsson



CENTER

Mats Sundin

”Han var en stor avig spelare som kunde göra mål. En bra hockeyspelare åt båda hållen och som gjorde viktiga mål i landslaget. Han var väldigt stor i Kanada. Dessutom spelade han i Toronto som är hockeyns mecka. Han vann poängligan hur många säsonger som helst där. Mats var den som visade vägen för deras lag varje år och var en stor ledare för dem.”



Mats Sundin i Toronto 2001.Foto: Bildbyrån/Andreas Hillergren



FORWARDS

Peter Forsberg

”Vi spelade tillsammans i landslaget och Colorado. Det spelar ingen roll vad han håller på med, han är helt klart alltid en vinnare. Peter var en otroligt bra hockeyspelare och hade egentligen allt, passningar, kunde göra mål, smälla på och en tjurighet som tog honom långt. Som målvakt försökte jag tänka som han tänkte, men det handlade också på vilka spelare han hade runt omkring sig. Hade han bra spelare med sig blev det ännu svårare att möta honom och självklart var han lurig och svår att beräkna. Om jag fått någon tjuvsmäll av Peter? Nej, det har han nog inte gjort. Inte vad jag kommer ihåg i alla fall, men jag kanske gav honom några”

Mats Näslund

”Också en lirare och en fantastisk hockeyspelare i sina bästa år. Jag fick chansen att spela med honom under OS i Lillehammer. Vid OS hade han åldern med sig och var en bra ledare för oss under den här perioden vi hade i Lillehammer. Dessutom en är han en väldigt bra person. Det skulle varit roligt att se den här femman spela tillsammans.”



Mats Näslund med sitt OS-guld i Lillehammer '94.Foto: Bildbyrån



COACH

Curt Lundmark

”Han tog verkligen hand om oss killar och såg till att vi trivdes bra så vi kunde spela vår bästa hockey. Det var Curre som dessutom lyfte upp mig i landslaget."