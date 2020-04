Finske succémålvakten får rejält lönelyft

Columbus fick se stjärnmålvakten Sergej Bobrovskij sajna med Florida Panthers som free agent. I stället för att plocka in någon ny meriterad målvakt valde de att satsa på Joonas Korpisalo som förstaval. Det var ett lyckat drag.

25-åringen imponerade stort under de 37 matcher han stod under säsongen, innan en skada förstörde. I Korpisalos frånvaro klev då Elvis Merzlikins in och gjorde en ännu större succé än hans finska kollega.

Men trots skadan och trots Merzlikins höga nivå blir Korpisalo kvar i Blue Jackets. I natt offentliggjordes det att han skrivit på ett nytt tvåårskontrakt med klubben. Han får 2,2 miljoner dollar kommande säsong, medan han får hela 3,4 miljoner dollar för säsongen 2021-22. Denna säsong tjänade Korpisalo blott 1,15 miljoner.

– Han var på en All Star-nivå innan skadan, säger general manager Jarmo Kekäläinen.

Även Elvis Merzlikins har ett utgående avtal.