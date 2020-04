Målvaktstalangen lämnar Modo – klar för konkurrenten

2018 spelade hon B-VM för Danmark som 15-åring. Kort därefter skrev hon på för Modo, men efter att bara ha spelat division 1-hockey i Modos organisation väljer nu Emma-Sofie Nordström att lämna Ö-viksklubben för spel i SDHL-konkurrenten Linköping.

Under fredagen meddelade LHC att Nordström blir den målvakt som kommer att bilda målvaktspar med nyförvärvet Stephanie Neatby nästa säsong.

– LHC har en satsning, som innebär nya och intressanta målsättningar och som för mitt perspektiv gjorde LHC mycket attraktivt, säger Nordström till klubbens hemsida.

Den gångna säsongen vaktade Nordström reservlagets stolpar fem gånger, där hon i snitt släppte in två mål per match och räddade 93,4 procent av skotten. Hon vaktade även kassen i en av pojkjuniorernas matcher, där hon släppte in ett mål och räddade 96 procent av skotten.

– Jag anser mig själv vara en målvakt som är lugn och som nyttjar min spelförståelse så mycket som möjligt, så att jag alltid är på plats när skottet kommer. Jag är en målvakt som alltid tävlar, mot mig själv men också mot andra.



Kontraktet sträcker sig över nästa säsong.